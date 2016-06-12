تکلیف ۴ ماهه شهرداری برای معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران از تلفیق بودجه سال ۹۰ شهرداری تهران دستور جلسه ای بود که به دلیل اهمیت آن به تنهایی در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

در جریان بررسی این موضوع که تنها استماع گزارش تلفیقی حسابرس منتخب شورا ،مطرح بود، پس از بررسی ها و دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران به مصوبه ای منجر شد که بر اساس بند اول آن شهرداری تهران مکلف شد ضمن پیگیری نارسایی ها گزارش قرائت شده و مواردی که قوانین و مقررات موضوعه در آنها رعایت نشده است آنها را اصلاح کند و در صورت وجود تخلف و یا قصور آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی نماید و شورای شهر تهران بر این موضوع نظارت داشته باشد.

دیگر بند مصوبه به بهبود ساختار ارائه گزارش توسط حسابرس شورای اسلامی شهر تهران اختصاص داشت و بر همین اساس حسابرس شورای اسلامی شهر تهران مکلف شد در هنگام بررسی صورت های مالی و درآمد و هزینه منتهی به پایان سال ۹۱ و همچنین در سالهای آتی گزارشی مقایسه ای مبنی بر اقدامات اصلاحی انجام شده همزمان با گزارش حسابرسی سال مربوطه را به شورای شهر ارائه کند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه، گفت: حسابرس شورای شهر گزارشی از نقاط ضعف شهرداری ارائه کرده است و مدیریت شهری باید از این موقعیت پیش آمده برای اصلاح امور خود استفاده کند.

اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه گفت: این گزارش، تنها حسابرسی نیست بلکه آسیب شناسی کارکرد مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه این گزارش می تواند پایه ساز بهبود مدیریت شهر بشود ،گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا از این گزارش به بهترین نحو استفاده شده تا در سال های آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

رحمت اله حافظی عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم بررسی بند به بند این گزارش و تعیین تکلیف هر یک تاکید کرد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بررسی بند به بند موضوعات شکل بهتری از ارائه گزارش حسابرس بود، در قالب پیشنهادی اظهار داشت: شورای شهر تهران می تواند شهرداری تهران را مکلف به ارائه گزارش در خصوص بند های برطرف شده و برطرف نشده، بکند و در ضمن تخلفات مسئولین مرتبط را به دادگاه صالحه معرفی کند.

طلائی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص خواستار بیان نظر حسابرس در خصوص موضوعات عنوان شده در حسابرسی ،مبنی بر نظر کارشناسی در خصوص تعیین مشکل شکلی و یا محتوایی شد.

احمد حکیمی پور نیز عضو دیگری بود که بر لزوم جدا سازی ایرادات شکلی از مشکلات مالی و تعیین تکلیف بر همین اساس شد.

احمد دنیا مالی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حسابرسی شهرداری تهران با توجه به وسعت از سخت ترین حسابرس ها به شمار می رود، اظهار داشت: با توجه به حجم معاملات در شهرداری تهران دیر رسیدن مدارک جهت ارائه به حسابرس موضوعی است که دور از ذهن به نظر نمی رسد و همواره این اسناد کامل نبوده است ضمن اینکه برخی از بندهای بیان شده نیز در جریان است.

محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اصلاح مشکلات موجود در موضوعات مالی یکی از مطالبات جدی مردم شهر تهران است.

وی اظهار داشت: این مشکلات در سه حوزه ساختاری، مدیریتی و اشتباهات و تخلفات فردی گنجانده می شود .

وی در قالب پیشنهادی اظهار داشت: می توان برای جدا سازی این حوزه و تعیین تکلیف آنها کمیته ای متشکل از تمامی کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران تشکیل داد تا پس از شنیدن نظرات و گزارشات شهرداری تهران این مشکلات را برطرف کرده و یا تعیین تکلیف کنند.

همتی، حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سوالات مطرح شده از وی تاکید کرد: بر اساس اسنادی که در اختیار حسابرس قرار گرفته است هیچگونه اختلاسی در شهرداری تهران رخ نداده است.

وی ادامه داد: بخشی از آنچه در این گزارش آمده است مشکلات شکلی بوده و این موضوعات در سالهای آینده اصلاح شده است.

وی افزود: انجام بخش دیگری از این موضوعات در حال حاضر از توان مدیریت شهری خارج است.

وی اظهار داشت: برخی از مشکلات نیز به خاطر عدم رعایت آیین نامه ها بوده است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: گزارش تلفیقی حالتی تدبیری دارد و می توان پس از تعیین تکالیف و جایگاه آن در کمیسیون برای تصویب به صحن شورای شهر تهران بیاید.

قدرت گودرزی، معاون مالی شهردار تهران در همین خصوص اظهار داشت: گزارش بدست آمده نتیجه شفافیت مالی در شهرداری است و هدف مدیریت شهری از تهیه چنین گزارش هایی اصلاح روند خود بوده است.

وی تاکید کرد: گزارش های تلفیق هر چه به جلو پیش رفته است، وضعیت بهتری را نشان داده است.

وی در پایان از ارائه تلفیق سال ۹۴ تا پایان سالجاری به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.