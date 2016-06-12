وی بابیان اینکه ایجاد زمینه و بستر مناسب برای گسترش و ترویج انواع کارآفرینی و نهادینهسازی فرهنگ آن، دعوت از صاحبان فکر و ایده درزمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال و همچنین مشاوره به مدیریت ارشد استان در حوزه کارآفرینی از اهداف این کانونها است، افزود: مدیران ارشد به دلیل مشغله زیاد فرصتی برای دنبال کردن تمام مشکلات ندارند برای همین کانون کارآفرینی، بازوی فکری مدیریت ارشد استان در ایجاد اشتغال است و میتواند همکاری و همافزایی زیاد را در بین کارآفرینان ایجاد کند و درصورتیکه این مجموعه بتواند در مسیر اصلی خود قرار بگیرد برکات زیادی به دنبال خواهد داشت.
غریوی کارآفرینان را موتور توسعه کشورها عنوان کرد و یادآور شد: در استان کارآفرینان خبره و باانگیزه حضور دارند و این کانون میتواند همکاری و همافزایی زیادی را در کارآفرینان، زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و ...) و نهادینهسازی فرهنگ آن در استان ایجاد کند.
در ادامه رضوی مسئول مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران از تلاش این مجمع برای برگزاری سومین مجمع جهانی کارآفرینی (ارزشآفرینی) جوانان ایران در ۲۰ و ۲۱ آبان سال ۹۵ در مرکز همایشهای الغدیر دانشگاه زنجان و تبدیل استان زنجان به قطب آی تی، الکترونیک و برق کشور خبر داد و از نحوهی برگزاری این همایش توضیح داد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:
فرهنگ اشتغال از مشکلات مهم در استان زنجان است
زنجان-مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: یکی از مشکلات استان زنجان مربوط به فرهنگ اشتغال است که در جلسات کارگروه اشتغال نیز به آن اشاره و توجه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان احمد غریوی افزود: مشکل اشتغال مخصوصاً مربوط به فارغالتحصیلان دانشگاهی است که باید باهم فکری و کمک همه، روحیه کارآفرینی و ایجاد اشتغال را در جوانان و فارغالتحصیلان ایجاد کنیم که این کانون میتواند باهم فکری و بهرهگیری از کارشناسی اعضاء کانون در حل این مشکلات کمک شایانی انجام دهد.
