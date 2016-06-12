تصمیمات دولت برای قهرمانان المپیک بسیار خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضایی فرنگی کار ملی پوش کشورمان در حاشیه دریافت سکه های خود در گفتگو با خبرنگار صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش بیان داشت: این پاداش مربوط مسابقات جهانی ازبکستان 2014 است که من توانستم مدال برنز کسب کنم. البته اگر این پاداش ها بعد از مسابقات داده شود بهتر است چون ورزشکاران منبع درآمدی ندارند.

وی افزود: البته من به این که جایزه نمی دهند و زمین نمی دهند و غیره توجه نمی کنم. فقط هدفم خوشحالی مردم است چون بعد از این که از لندن برگشتم علاوه بر کل کشور مردم شهر خودم یعنی آمل آنقدر خوشحال بودند که تصمیم گرفتم بازهم افتخارآفرینی کنم و یک لحظه در شادی مردم کشورم نقش داشته باشم.

رضایی تصریح کرد: المپیک میدان بزرگی است و از کوچک و بزرگ تا پیرمرد و پیرزن این بازی ها را دنبال می کنند. من خودم 8،9 سالم بود که المپیک 2000 حسین توکلی، دبیر و رضازاده طلا گرفتند یادم می آید که جو داخل کشور چطور بود.

کشتی گیر تیم ملی کشتی فرنگی با تشکر از اقدامات دولت برای ورزشکاران گفت: امسال نسبت به مسابقات لندن پاداش ها بیشتر شده این خیلی خوب است. یکی دیگر از کارهای خوب دولت این است که کسانی که مدال طلا بگیرند در ادارات دولتی استخدام خواهند شد و این هم اقدام خیلی قشنگ است.

وی درباره شرایط تیم کشتی فرنگی اظهار داشت: بعد از این که کادرفنی عوض شد و بنا آمد 7،8 ماه داخل اردو بودیم و تمرینات پرفشاری انجام دادیم این تمرینات پرفشار تا دوماه دیگر هم ادامه خواهد داشت. یک اردوی پرفشار دیگر داریم که ریکاوری است تا ممارست و سخت کوشی کشتی فرنگی منجر بشود که پرچم کشورمان بارها و بارها در المپیک برزیل بالا برود و دل مردم شاد شود.

رضایی خاطرنشان کرد: فکر می کنم کشتی فرنگی بتواند نتایج لندن را در ریو هم تکرار کند و برای مردم شادی بیاورد. مسابقات المپیک میدان سختی است هر 4 سال برگزار می شود و همه باقدرت می آیند و انرژی می گذارند که نتیجه بگیرند.

وی اظهار داشت: از مسابقات لندن انگیزه ام دوبرابر شد که بازهم بتوانم طلا بگیرم. 3،4 سال خیلی زحمت کشیدم و خیلی موارد را رعایت کردم. المپیک سخت است و فاصله مدال گرفتن و نگرفتن خیلی کم است. من تمام تلاش خودم را کردم و از نظر ذهنی و بدنی چیزی کم ندارم برای مسابقات خیلی آماده ام. حریف هایم از کشورهای ترکیه، روسیه، ارمنستان و بلغارستان خیلی خوب هستند اما با سخت کوشی که دارم آن ها را شکست می دهم و پرچم کشورم را بالاتر از بقیه کشورها می برم. قوانین کشتی عوض شده ولی دست داوری باز شده. من یک طلا دارم و خیالم جمع تر و استرسم کمتر است.

قهرمان المپیک لندن درخصوص صندوق نیز گفت: صندوق جایی است که از قهرمانان ملی کشور حمایت می کند این بسیار خوب است. مزایای صندوق خیلی خوب است. امیدوارم صندوق با کمک وزارت ورزش و دولت کمپ های ورزشی احداث کند. چون مثلا اگر کشتی گیران غیر از خانه کشتی جای دیگری مثل مازندران و گیلان که خوش آب و هوای هم هست داشته باشند خیلی برایشان خوب خواهد بود.