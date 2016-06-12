به گزارش خبرنگار مهر، محمود معزی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان در سالن جلسات استانداری اظهار كرد: مقام معظم رهبری همواره به بحث ورزش دانش آموزان تأكیدات بسیاری دارند و یكی از بیانات ارزشمند ایشان شعار تحصیل، تذهیب و ورزش برای دانش آموزان است.

وی اضافه كرد: رئیس جمهور نیز اعتقاد دارد كه ورزش را باید از مدرسه شروع كنیم و بعد پهنه ورزش را از مدرسه در جامعه گسترش دهیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان عنوان كرد: آموزش و پرورش در قالب فعالیت های مدرسه و فوق العاده به ورزش دانش آموزان می پردازد و در این راستا المپیادهای ورزشی درون مدرسه و جشنواره فرهنگی ـ ورزشی را برگزار می كنیم.

وی ادامه داد: در جشنواره فرهنگی ـ ورزشی دهه فجر سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز از مقطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان و در ۱۰ رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.

معزی بیان كرد: یک هزار دانش آموز پسر و ۸۴۵ دانش آموز دختر از مقطع ابتدایی و یک هزار و ۴۰۵ دانش آموز دختر و پسر از مقطع دبیرستان در جشنواره فوق شركت كردند.

وی یادآور شد: المپیادهای ورزشی دانش آموزای را نیز از ۲۶ مهر تا دوم آبان ماه سال گذشته برگزار كردیم و استان خوزستان مقام سوم كشور را در این زمینه كسب كرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان خبر داد: در حال حاضر دو هزار و ۳۰۰ كانون ورزشی با ۱۰۰ هزار دانش آموز و دو هزار مربی در استان خوزستان فعال است.

با وجود كمک های بسیار زخم ها زیاد است

معزی اظهار كرد: ۱۶۷ كانون درون مدرسه ای داریم كه ۱۷ مورد آن را با كمک اداره كل نوسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تأمین تجهیزات كردیم ولی هنوز هم وسایل سرمایشی بسیاری را نیاز داریم. برخی از این كانون ها به تجهیزات بسیاری نیاز دارند و با وجود كمک های بسیار ولی زخم ها زیاد است.

وی ادامه داد: استخر بعثت تنها استخر آموزش و پرورش است و استخر شهر مسجدسلیمان نیز نیمه كاره رها شده كه برای تكمیل آن نیاز به مساعدت مالی داریم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان با تأكید بر لزوم مبارزه با فقر حركتی گفت: باید برگزاری اردوهای مقدماتی را در ۱۲ رشته شروع كنیم. به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای اعزام ۵۰۰ دانش آموز به این اردوها نیاز داریم.

معزی درخواست كرد:‌ شهرداری ها می توانند در تأمین سطل زباله، گلدان، آسفالت و رنگ آمیزی مدارس با ما همكاری داشته باشند تا بخشی از یك حیاط پویا را داشته باشیم. همچنین ساماندهی فضاهای ورزشی محلات با محوریت پایگاه های ورزشی مدارس را نیز تقاضا داریم كه برای این كار محل هم اختصاص می دهیم.

وی یادآور شد: سال گذشته و ماقبل آن نزدیک به ۲۵۰ دانش آموز حائز ۱۹ رتبه كشوری شدند. سال گذشته نیز ۴۰ دانش آموز خوزستانی كه ۱۲ نفر آنها كشتی گیر بودند از طرف فدراسیون ورزشی دانش آموزان به مسابقات خارج از كشور اعزام شدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خوزستان در پایان بیان كرد: دانش آموزان خوزستانی در رشته فوتسال قهرمانی كشور و در رشته دوو میدانی نیز مقام سوم كشور را به خود اختصاص دادند. حتی یكی از دانش آموزان دختر هنرستان تربیت بدنی كه تنها یک سال از افتتاح آن می گذرد قهرمان كاراته در سطح آسیا شد.