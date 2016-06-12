سبزی و صیفی جات ورامین با آب چاه آبیاری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محمد حسین تاجیک گفت: طی هفته گذشته اخباری در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف مبنی بر آبیاری سبزی و صیفی ورامین با فاضلاب خام درج شده بود که این مطلب کذب محض است.

وی افزود: اصولا در شهرستان ورامین فاضلاب خامی وجود ندارد که کشاورزان بخواهند از آن برای آبیاری اراضی خود استفاده کنند، ضمن این که فاضلاب خام، زمین های ارزشمند را نابود می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین عنوان کرد: هم اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین زیر کشت انواع محصولات سبزی و صیفی می رود که تمامی این اراضی توسط آب چاه، آبیاری می شوند.

تاجیک خاطرنشان کرد: با آزمایش و بررسی صورت گرفته بر روی محصولات کشاورزی شهرستان ورامین، یکی از سالم ترین محصولات کشاورزی استان تهران در ورامین تولید می شود و مردم می توانند بدون هیچ گونه نگرانی نسبت به مصرف این مواد غذایی اقدام کنند.

گفتنی است، شهرستان ورامین بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل محدودیت های مالی تنها ۳۸ هزار هکتار آن زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی می رود