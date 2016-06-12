به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست پایانی دبیران این حزب با اشاره به مطالبی که راجع به پرداخت‌های عجیبی که به برخی از مدیران صورت گرفته، گفت: دولت و دیوان محاسبات موظف به پیگیری پرداختهای غیرقانونی هستند.

وی افزود: طبق فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی هر پرداختی در دستگاه دولتی باید مطابق قانون باشد. قانون پرداخت‌های نجومی را تجویز ‌نمی‌کند. اساساً چنین قانونی وجود ندارد. بی انضباطی مالی در دولت مردم را نا امید می‌کند و در سطح کارمندان و کارکنان دولت احساس بی عدالتی و تبعیض به وجود می‌آورد.

حبیبی با اشاره به نظر رئیس دیوان محاسبات که گفته است پرداخت‌های نجومی تخلف است تصریح کرد: سؤال ما این است با این تخلف چه کسی برخورد می‌کند، چرا دیوان از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با این تخلف استفاده نمی‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: رکود، بیکاری، گرانی به مردم فشار می‌آورد. اما حرکت ملموسی از طرف دولت مشاهده نمی‌شود. رئیس جمهور محترم می‌فرماید بعد از برجام هر روز یک گشایش داریم. آیا می‌توانند پس از گذشت بیش از ۳۰۰ روز از توافق برجام ۳۰۰ گشایش را ایشان در زندگی مردم نام ببرند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحریم‌های بانکی بیان داشت: صدای تجار و مؤسسات دولتی و خصوصی بلند است که نمی‌توانند پولی جابجا کنند یا درآمدهای حاصل را آنطور که می‌خواهند خرج کنند. پولهای بلوکه شده ما هنوز آزاد نشده است. دولتهایی که پول‌ها را در اختیار دارند در اروپا و آسیا می‌گویند فقط می‌توانید از ما جنس بخرید. آمریکا زیرساخت‌های تحریم را حفظ کرده است. در حالی که قرار بود به محض انجام تعهدات ما همه تحریم‌ها لغو شود.

وی خواستار این شدکه اگر آمریکایی‌ها و غرب، به تعهدات خود در برجام عمل کنند دولت اقدامات برای عمل متقابل را شروع کند.

حبیبی همچنین با اشاره به بدعهدی آمریکا اظهار داشت: هیئت نظارت برجام باید از طریق راهکارهای قانونی نقض عهد آمریکایی‌ها را پیگیری کنند. حداقل نمایندگان ملت را در جریان پیگیریهای خود قرار دهند.

وی با اشاره به ولنگاری فرهنگی در جامعه تصریح کرد: متأسفانه قانون‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی زمین مانده است این مهم باعث شده نوعی ولنگاری فرهنگی را در جامعه شاهد باشیم.

وی افزود: مجلس باید پیگیر اجرای قوانین مربوط به تعیین ارزشهای فرهنگی در جامعه باشد و جلوی ولنگاری فرهنگی را بگیرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این بیان رئیس جمهور که رسانه ها سطح توقعات و انتظارات مردم را از برجام بالا برده‌اندتاکید کرد: رسانه‌های منتقد از ابتدای گفتگوها بر عقلانی کردن توقع از مذاکرات تاکید داشتند، رسانه های حمایتگر هم که حمایت می‌کنند. این خود رئیس جمهور بود که گفت حتی آب خوردن ما به برجام مربوط است و پس از توافق آن را آفتاب تابان و فتح‌الفتوح تلقی کرد. حالا که معلوم شده آبی از برجام گرم نمی‌شود نباید رسانه‌ها را متهم کرد.

وی افزود: رئیس جمهور باید وزارت خارجه را مسئول پیگیری مشکلات ایجاد شده بر سر اجرای برجام بکند. این مشکلات را باید قبل از مذاکرات در حین مذاکرات و سپس در نتایج مذاکرات پیش‌بینی می‌کردند. حال باید این ضعف را با دیپلماسی فعال با طرفهای مذاکره حل کنند.

حبیبی در مورد شأن استاد سبزواری در انقلاب و ادبیات انقلاب با عرض تسلیت وفات ایشان به محضر مقام معظم رهبری و مردم مسلمان ایران، گفت: مرحوم سبزواری پیشکسوت شعر انقلاب بود او آغازگر سرودهای انقلاب و پدیده انقلاب در سرودن بود.

وی افزود: سبزواری هنر خود را در خدمت به مردم و انقلاب به کار گرفت و کارهای ماندگاری در تاریخ ادبیات ایران از خود بجای گذاشت.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با اشاره به سالروز شهادت شهدای ۲۶ خرداد حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: زمانی که به تعبیر شهید والامقام مطهری عضو شورای روحانیت مؤتلفه اسلامی، کارهایی مانند سخنرانی، صدور بیانیه و افعال سیاسی نظیر آنها اثر چندانی در تغییر شرایط آن روزها نداشت و رژیم ددمنش طاغوتی شاهنشاهی سرمست از سرکوب مردم در ۱۵ خرداد ۴۲ روز به روز بر شدت اختناق و ارعاب در فضای سیاسی بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ می‌افزود و بر طبل حاکمیت مستبدانه و مغرورانه می‌کوبید اقدام مسلحانه مؤتلفه اسلامی که با فتوای مرحوم آیت‌الله العظمی میلانی رضوان‌الله تعالی علیه صورت گرفت، فضای سیاسی کشور را به ضرر رژیم سفاک پهلوی و به سود مبارزان راستینی که در مقابل آن رژیم قرار داشتند، تغییر اساسی داد و فضای ممو از رعب و یأس را شکست. این شهدا به تعبیر مقام معظم رهبری می‌توان گفت که مصداقی از نورالله فی ظلمات الارض بودند. خداوند متعال آنها را با شهداء کربلا محشور بدارد. ان شاءالله