نقشه راه سرمایه گذاری استان زنجان طراحی و ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، نقشه راه سرمایهگذاری استان زنجان که از سوی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان بهعنوان یکی از اقدامات ساختاری و ضروری سرمایهگذاری استان طراحیشده است در جلسهای با حضور استاندار زنجان و برخی از مدیران استانی ارائه شد.
استاندار زنجان در این جلسه پس از ارائه مدل سیستم واسط سرمایهگذاری و گزارشات مکانیابی و تخصیص زیرساختهای سرمایهگذاری استان از سوی دستگاههای اجرایی خدمات رسان، بر ضرورت توجه به اهداف طراحی این سیستمها تأکید نمود و گفت: هدف از طراحی نقشه راه سرمایهگذاری استان ایجاد تسریع و تسهیل در ارائه اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران در استان زنجان و کاستن از مداخلات اشخاص و باهدف جلوگیری از بروز فساد است.
وی خاطرنشان کرد: سیستم طراحیشده باید علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه اطلاعات زیرساختهای موجود استان به سرمایهگذاران، از مداخلات فساد آور که منجر به فروش حقوق قانونی مردم به آنان میشود جلوگیری کند.
انصاری با یادآوری این مطلب که ارائه خدمات مناسب در کنار رفع نیازهای اقتصادی مردم و صیانت از حقوق عمومی از موضع حاکمیتی دو مورد از اهداف اساسی تشکیل دستگاههای اجرایی در کشور است بر این نکته تأکید کرد که نباید این سیستم به عدم انجام درخواستهای مردم مشروعیت تکنولوژیک ایجاد کند.
وی از طراحان نقشه راه سرمایهگذاری استان خواست تا با کمک دستگاههای اجرایی خدمت رسان، ضمن تکمیل زیرساختهای سیستم برنامههای پیشبینیشده در افق توسعه استان را در سیستم پیشبینی کنند تا سرمایهگذاران از شرایط بهرهمندی از زیرساختها در سالهای آتی نیز مطلع باشند.
استاندار زنجان تصریح نمود: در طراحی سیستم باید بهگونهای عمل شود که پاسخهای صحیح به پرسشهای سرمایهگذاران ارائه نماید و نهایتاً به اعتبار قوانین موجود راهکار اجرای طرحها را فراهم کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: در استعلامات انجامشده، چنانچه درصدی از پاسخهای دریافتی مثبت بوده باید در جهت رفع موانع و محدودیتهای موجود سرمایهگذاران راهکارهای مناسبی ارائه شود و نباید با ارائه پاسخهای منفی از طریق سیستم، سرمایهگذاران را از ادامه فعالیت در استان ناامید کنیم.
استاندار زنجان از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا الزامات توسعه پایدار استان را در کنار ملزومات معیشتی مردم موردتوجه قرار دهند و تصمیمگیری نهایی در خصوص اجرای سیستم ارائهشده را منوط به تکمیل موارد مطرحشده دانست.
