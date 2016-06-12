پروژه های آبیاری قطره ای در شهرستان اهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح این پروژه های آبیاری قطره ای، امکان آبیاری ۳۰ هکتار از باغات شهرستان اهر فراهم شد.
گفتنی است برای این پروژه ها ۳ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال اعم از کمک های بلاعوض دولتی و آورده متقاضیان هزینه شده است.
اهر - به مناسبت هفته جهادکشاورزی و با حضور فرماندار و مسئولان و کشاورزان شهرستان اهر، پروژه های آبیاری قطره ای در پایاب چاه ها و چشمه ها در شهرستان اهر افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح این پروژه های آبیاری قطره ای، امکان آبیاری ۳۰ هکتار از باغات شهرستان اهر فراهم شد.
گفتنی است برای این پروژه ها ۳ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال اعم از کمک های بلاعوض دولتی و آورده متقاضیان هزینه شده است.
نظر شما