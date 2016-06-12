۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد:

کاهش ۱۶ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش۱۵ درصد بارندگی در سال زراعی جاری در این استان خبر داد.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های اخیر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کمبود بارندگی در چهارمحال و بختیاری با بارندگی های اخیر در این استان جبران نشده است و  ۱۶درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در این استان وجود دارد.

وی افزود: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی چهارمحال و بختیاری حدود ۴۹۲ میلی متر است که نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه حدود ۱۶درصد کاهش و نسبت به سال زراعی کامل حدود ۱۷درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی آب و هوا طی روز های آینده، اظهار داشت: با عبور امواج ضعیف طی ۲۴ ساعت آینده از فراز منطقه آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید برای استان پیش بینی می شود.

