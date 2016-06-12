سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت نقل و انتقالات باشگاه ذوب آهن گفت: هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. تمرینات ما روز بیست و نهم شروع میشود و یحیی گلمحمدی آن موقع لیست خروجی و ورودی تیم را به ما اعلام خواهد کرد.
وی افزود: نمیخواهیم وارد این آشفته بازاری شویم که «تومانی صد تومان میفروشند». سال گذشته هم همین کار را کردیم. «آهسته و پیوسته رفتن» بهتر است. تیم ذوب آهن تقریبا تکمیل است و فقط در سه، چهار پست به بازیکن نیاز داریم.
مدیرعامل ذوب آهن خاطرنشان کرد: ما به این بازار که هر روز در آن بمب میترکانند، دامن نمیزنیم. یکسری از تیمها از «هول حلیم توی دیگ افتادهاند» و به جز خراب کردن بازار، کاری نمیکنند. تلاش ما این است تا طبق سیاست هیات مدیره، در فضای آرام حرکت کنیم.
آذری درباره وضعیت سینا عشوری که به دنبال ماندن در تیم تراکتورسازی بود، گفت: ما با نماینده تراکتورسازی جلسهای داشتیم. قرار شد تا ظهر امروز (دوشنبه) صبر کنیم و در صورتی که ۳۰۰ میلیون تومان پول رضایتنامه را واریز کنند، عشوری به تراکتورسازی برود.
وی در خصوص اینکه گفته میشود قاسم حدادیفر یکی از بازیکنان موردنظر استقلال میباشد، تصریح کرد: حدادیفر کاپیتان تیم ذوب آهن است و تلاش میکنیم او را حفظ کنیم مگر اینکه خودش بخواهد برود. اینجا خانه حدادی فر است و همه دوست دارند او در ذوب آهن بماند. تا این لحظه که صحبتی از جدایی قاسم نیست. ما انتظار داریم اسم بماند و در آسیا به ما کمک کند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص کاوه رضایی هم گفت: کاوه بازیکن آزاد است ولی میخواستیم یک بیانیه بدهیم تا هرکسی که او را دیدی، بگوید با ما تماس بگیرد! ما هرچه برای کاوه پیام گذاشتیم، جواب ما را نداد.
آذری درباره اینکه به نظر میرسد جدایی رضایی از ذوب آهن قطعی است که پاسخ پیغامشان را نمیدهد، تاکید کرد: نمیدانم. کاوه چند روزی برای مذاکره به قطر رفته بود و تازه به ایران بازگشته است. به هر حال هرکس که صحبتهای ما را میخواند و کاوه رضایی را میبیند، به او بگوید که با باشگاه تماس بگیرد!
وی در پایان درباره احتمال کاهش سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا و اینکه پرسپولیسیها عنوان کردهاند قهرمان جام حذفی نباید به لیگ قهرمانان آسیا برود، گفت: ما تابع آیین نامه و قوانین هستیم. از قبل اعلام شده بود که قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی مستقیم به لیگ قهرمانان خواهند رفت و تیمهای دوم و سوم لیگ باید در پلی آف شرکت کنند. از نظر من حضور در پلی آف برای پرسپولیس مشکلی ایجاد نمیکند و این تیم میتواند به مرحله گروهی برسد.
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