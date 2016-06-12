به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افطار بنیاد «بیرلیک» استانبول با بیان این که هم اكنون نقشه های بسیار جدی و بزرگی در شمال سوریه درحال اجراست، گفت: متاسفانه در اين پروژه ها رد پای برخی از کشورهای دوست دیده می شود. این امر را به وضوح به خودشان نیز گفته‌ام.

وی با متهم کردن کشورهای دوست ترکیه به تقسیم گروهای تروریستی به تروریست های خوب و بد افزود: برخی از این کشورهای دوست به حمایت از ی.پ.گ و پ.ی.د به بهانه مبارزه آنها با داعش اقرار می کنند. پس اگر منطق شما این است پس چرا النصره را گروه تروریستی می دانید؟ پس چرا النصره که با داعش درحال نبرد است را دوست خود نمی دانيد؟ از نظر ما تروریست بد و خوب وجود نداشته و همه آن ها پلید و زشت هستند.

ترکیه گروهای کرد سوری« ی. پ.گ» و «پ .ی. د» را گروه های تروریستی می داند که با گروه تروریستی پ ک ک در ارتباط هستند در حالیکه آمریکا و دیگر متحدانش این گروه ها را تروریست نمی دانند و به کمکههای تسلیحاتی و عملیاتی خود به این گروه های کرد سوری ادامه را می دهند، امری که موجب اختلافات گسترده بین ترکیه و آمریکا شده است.