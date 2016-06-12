افزایش تولیدات کشاورزی در دستور کار مسئولان ایلام قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: استان ایلام از ظرفیت های بسیار بالایی برای توسعه کشاورزی برخوردار است و این مهم می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی در استان موثر باشد.

وی بیان داشت: باید افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و دامی با توجه به پتانسیل های موجود در استان در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد و از این طرحها حمایت شود.

لطفی با اشاره به اینکه بخش دامداری استان ایلام یکی از مهمترین بخش های پر ظرفیت برای اشتغالزایی به شمار می رود، گفت: مسئولان برای افزایش محصولات دامی در استان تلاش کنند تا هم اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و هم برای جوانان شغل ایجاد شود.

محمد تراپ میری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام نیز گفت: ۴۷ طرح خدماتی و تولیدی جهاد کشاورزی ایلام همزمان با هفته جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ پنج میلیارد ریال افتتاح و کلنگ می شود.

وی عنوان کرد: این طرح ها تثبیت شغل ۹ هزار و ۲۸۱ نفر و بهره‌مندی ۱۰ هزار و ۵۸۷ خانوار را ممکن می کند.

میری افزود: احدث باغ کشاورزی، آبیاری تحت فشار، فرآوری بذر، مزرعه پرورش ماهی، مرغداری گوشتی، پنل خورشیدی و برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی از طرح های استان است.

وی گفت: گابیون‌بندی، خشکه‌چینی و احداث سازه‌های سنگی ملاتی نیز از جمله طرح‌های حوزه منابع طبیعی استان است که در این هفته افتتاح می شود.