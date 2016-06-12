  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

امام جمعه ایلام:

افزایش تولیدات کشاورزی در دستور کار مسئولان ایلام قرار گیرد

افزایش تولیدات کشاورزی در دستور کار مسئولان ایلام قرار گیرد

ایلام-امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه افزایش تولیدات کشاورزی در دستور کار مسئولان ایلام قرار گیرد، گفت: این مهم یکی از مهمترین راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: استان ایلام از ظرفیت های بسیار بالایی برای توسعه کشاورزی برخوردار است و این مهم می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی در استان موثر باشد.

وی بیان داشت: باید افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و دامی با توجه به پتانسیل های موجود در استان در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد و از این طرحها حمایت شود.

لطفی با اشاره به اینکه بخش دامداری استان ایلام یکی از مهمترین بخش های پر ظرفیت برای اشتغالزایی به شمار می رود، گفت: مسئولان برای افزایش محصولات دامی در استان تلاش کنند تا هم اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و هم برای جوانان شغل ایجاد شود.

محمد تراپ میری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام نیز گفت: ۴۷ طرح خدماتی و تولیدی جهاد کشاورزی ایلام همزمان با هفته جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ پنج میلیارد ریال افتتاح و کلنگ می شود.

وی عنوان کرد: این طرح ها تثبیت شغل ۹ هزار و ۲۸۱ نفر و بهره‌مندی ۱۰ هزار و ۵۸۷ خانوار را ممکن می کند.

میری افزود: احدث باغ کشاورزی، آبیاری تحت فشار، فرآوری بذر، مزرعه پرورش ماهی، مرغداری گوشتی، پنل خورشیدی و برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی از طرح های استان است.

وی گفت: گابیون‌بندی، خشکه‌چینی و احداث سازه‌های سنگی ملاتی نیز از جمله طرح‌های حوزه منابع طبیعی استان است که در این هفته افتتاح می شود.

کد مطلب 3684145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها