حمایت مسئولان ایلامی از طرح های پرورش ماهی در قفس

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و جذب سرمایه گذاری اظهار کرد: در این جلسه موانع بر سر راه سرمایه گذاری ۲۱ طرح در بخش های مختلف استان از جمله هتل، کشاورزی، پرورش ماهی و..مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: استان ایلام نیازمند اجرای طرح های سرمایه گذاری است تا هم برای جوانان استان اشتغال ایجاد شود و هم تولیدات استان نیز افزایش یابد.

معاون استاندار ایلام افزود: یکی از طرح هایی که باید در استان حمایت شود طرح های پرورش ماهی در قفس است که این مهم در دستور کار مسئولان استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مدیران استان ایلام باید توجه داشته باشند که سنگ اندازی برای جلوگیری از اجرای طرح های سرمایه گذاری در استان پذیرفته نیست، گفت: مدیران باید در این زمینه تلاش کنند تا طرح ها اجرایی شوند.

عسگری اظهار داشت: اگر طرحی در نشست کارگروه مطرح می شود باید در همان جلسه قانونی و غیر قانونی بودن آن مشخص شود بنابراین مدیری که جسارت ندارد و با تعلل خود مانع اجرای طرح شود باید کنار برود.

وی بیان داشت: وقتی دولت اصرار دارد که بخش خصوصی وارد عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری شود به این امر واقف است نباید مانع اجرای طرح ها شد زیرا این امر خیانت در حق مردم است.

عسگری عنوان کرد: بقاع متبرکه از ظرفیت گردشگری مذهبی برخوردارند و می توان در اطراف آنها با ایجاد جاذبه های گردشگری علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بر جذب بیشتر جمعیت و اسکان مردم آن منطقه کمک کرد.