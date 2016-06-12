به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحیان امروز در حاشیه مراسم ختم والده اخوان فلاح‌زاده در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درخصوص سندسازی بی‌بی‌سی علیه امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام(ره) دریای بزرگی است که این سندسازی و دروغ‌پردازی‌ها علیه او تاثیری ندارد.

وی با بیان اینکه کار بی بی سی جعل سند و دروغ پراکنی است، افزود: در دوران انقلاب اسلامی همیشه این دروغ‌پردازی‌ها برای جلوگیری از گسترش و تشکیک در انقلاب وجود داشته است.

وزیر اسبق اطلاعات خاطر نشان کرد: دستگاه دروغ‌پراکنی انگلیس سعی دارد با سندسازی جعلی بگوید که انقلاب اسلامی با غربی‌ها مشکلی ندارد و دشمن‌ستیز نیست.

فلاحیان تصریح کرد: حرکت‌هایی در داخل و خارج کشور شکل گرفته تا اینگونه در میان مردم القاء کنند که آمریکاستیزی و استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی وجود ندارد.