پیروزی نزدیک لهستان مقابل ایرلند شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال لهستان و ایرلند شمالی از ساعت ۲۰:۳۰ رقابتهای یورو ۲۰۱۶ دیدار خود را از گروه C برگزار کردند که در پایان تیم لهستان با نتیجه یک بر صفر حریف خود را از پیش روی برداشت.

در نیمه نخست این مسابقه تیم لهستان کاملا توپ و میدان را در اختیار داشت و ایرلند شمالی تلاش کرد با بازی بسته چشم به ضد حملات داشته باشد با این حال لهستانی ها به این تیم اجازه خودنمایی ندادند. یاران لواندوفسکی با وجود حملات پرشمار در وقت نخست نتوانستند از دفاع چند لایه حریف عبور کنند.

با شروع نیمه دوم حملات تیم لهستان ادامه یافت و این تیم در دقیقه ۵۱ توانست قفل دروازه حریف را باز کند. میلیک با ضربه پای چپ خود دروازه حریف را گشود. بعد از این گل تیم ایرلند شمالی نتوانست فشار آنچنانی را روی دروازه لهستان وارد کند تا از شکست نجات یابد و لهستانی ها که چند موقعیت خطرناک را در ضد حملات خلق کرده بوند، با برد خفیف خود به ۳ امتیاز ارزشمند دست یافتند.