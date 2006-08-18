ايجاد پايگاه هاي صادراتي ايران خودرو با هدف صادرات و تسخير بازارهاي منطقه

منوچهر منطقي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص انتخاب پايگاه هاي صادراتي گفت:پايگاه هاي صادراتي ايران خودروبه گونه اي انتخاب مي شود كه علاوه بربهره مندي كشورهاي متقاضي از محصولات اين گروه صنعتي ، فعاليت صادراتي به كشورهاي اطراف نيز صورت گيرد.

وي افزود: براي نمونه، سرمايه گذاري مشترك براي توليد سمند درونزوئلا علاوه بر اينكه، نيار اين كشور را تامين مي كند ، كشورهاي آمريكاي جنوبي را نيزبراي صادرات مورد توجه قرار مي دهد چراكه كشورهاي آمريكاي جنوبي از پيمانهاي منطقه اي برخوردارند.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به اينكه اگر ايران خودرو بتواند طبق ضوابط كشورهاي مورد نظرخودرو توليد كند، خودروي توليدي متعلق به آن كشورخواهد بود، تصريح كرد: بدين ترتيب كشورهاي مورد نظربا تعرفه هاي ترجيحي مي توانند محصول توليدي خود را به كشورهاي منطقه صادركنند.

وي درخصوص اصل رقابتي ميان كشورها خاطرنشان كرد: هرچند كه حمايت دولت ها مهم است اما ايران خودرو نيزبا پشتوانه دولت هاي مورد هدف پا پيش گذاشته چراكه دولت ها امتيازات ويژه اي دراين زمينه ارايه مي دهند.

منطقي با اشاره به اينكه هم اكنون تعرفه واردات خودرو به صورت CBU درجمهوري بلاروس هزار يورو است، گفت: در اين ميان ايران خودرو از امتيازات ويژه اي برخوردار است.

وي با بيان اينكه در يك بازار رقابتي مانند بلاروس حمايت هاي سطح بالايي لازم است تا توليد يك خودرو به نتيجه برسد، افزود: بلاروس در كنار كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و روسيه كه تعرفه واردات خودرو در آنها صفر است، قراردارد كه در اين ميان ما يا بايد در عرصه رقابتي موجود يا وارد شده و يا اينكه چشم پوشي كنيم.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو درخصوص سود ده بودن پايگاه هاي صادراتي ونزوئلا ومصر از بعد مسافتي آنها، تصريح كرد: به عنوان مثال، بازار مصربازاري رقابتي است و كارخانه اي كه قراراست درآن كشورپژو پارس توليد كند ازايران خودروCKDخواهد خريد و اين شركت نيزCKD مورد نيازرا با قيمت رقابتي دراختياركارخانه مصري قرارمي دهد.

به گفته وي، گروه صنعتي ايران خودرو بدون مطالعه و تحقيق وارد بازارناشناخته اي نمي شود چراكه اين شركت متعلق به بخش خصوصي است وبراي تامين نظرسهامداران بايد از نفع اقتصادي برخوردار باشد كه نفع اقتصادي در سرمايه گذاري مشترك آني نبوده و بين 3 تا 5 سال محقق خواهد شد.

منطقي افزود: هرخودرويي كه وارد پايگاه هاي صادراتي مي شود سالانه حدود يك صد هزار يورو قطعات يدكي را به همراه خود وارد بازارمي كند ودرصورت مسافت طولاني ايران خودرو طي فرمولي هزينه حمل و نقل و سرمايه گذاري ساخت قطعات را محاسبه و اگر تيراژتوليد دركشوري به 50 هزار دستگاه برسد اغلب قطعات بزرگ نيز درهمان كشورتوليد خواهد شد.