واژگونی یک خودرو در آذربایجان شرقی ۳ کشته و زخمی درپی داشت

حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز یکشنبه در کیلومتر ۱۲ جاده خمارلو به جانانلو، واژگونی خودرو سواری سمند، مرگ یک تن و مصدومیت دو تن دیگر را به مراه داشت .

وی گفت: با اعلام این حادثه در ساعت ۱۷:۴۰ به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان خدا آفرین، پایگاه اورژانس ۱۱۵ خمارلو به محل حادثه اعزام شد و تکنسین های اعزامی مرگ یک مرد حدودا ۴۵ ساله را در محل تایید و دو مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان کلیبر انتقال دادند .

حسینقلی زاده همچنین در خاتمه گفت: کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن، یعنی سر و سینه است و در واژگونی های خودرو با بستن کمربند ایمنی این صدمات کاهش می یابد.