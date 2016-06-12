  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

واژگونی یک خودرو در آذربایجان شرقی ۳ کشته و زخمی درپی داشت

واژگونی یک خودرو در آذربایجان شرقی ۳ کشته و زخمی درپی داشت

تبریز - مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از واژگونی خودرو سواری سمند خبر داد که مرگ یک مرد را بدنبال داشت.

حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عصر امروز یکشنبه در کیلومتر ۱۲ جاده خمارلو به جانانلو، واژگونی خودرو سواری سمند، مرگ یک تن و مصدومیت دو تن دیگر را به مراه داشت .

وی گفت: با اعلام این حادثه در ساعت ۱۷:۴۰  به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان خدا آفرین، پایگاه اورژانس ۱۱۵ خمارلو به محل حادثه اعزام شد و تکنسین های اعزامی مرگ یک مرد حدودا ۴۵ ساله را در محل تایید و دو مصدوم حادثه را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان کلیبر انتقال دادند .

حسینقلی زاده همچنین در خاتمه گفت: کمربند ایمنی عامل اصلی نگه دارنده در حوادث ترافیکی از برخورد و صدمه نقاط حیاتی بدن، یعنی سر و سینه است و در واژگونی های خودرو با بستن کمربند ایمنی این صدمات کاهش می یابد.

کد مطلب 3684187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها