انفجار زینبیه محکوم است/ضرورت توجه به راهکار سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب به شدت انفجار تروریستی زینبیه دمشق را محکوم کرد.

العربی تاکید کرد: موضع اتحادیه عرب حامی راهکار مسالمت آمیز بحران سوریه است و این راهکار تنها راه ممکن برای توقف خونریزی و کشتار در سوریه و اتمام روند انتقال سیاسی بر اساس بیانیه ژنو ۲۰۱۲ و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است.

شایان ذکر است که بر اثر انفجارهای زینبیه دمشق که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را گرفت شماری شهید و زخمی شدند.انفجار منطقه «سیده زینب» (س) ناشی از دو حمله انتحاری بود. در یکی از این حملات، یک عامل انتحاری به وسیله خودروی بمب گذاری شده خیابان «التین» را هدف قرار داد و دیگری به وسیله کمربند انفجاری خود را در ورودی «الذیابیه» منفجر کرد.

وزارت خارجه سوریه با ارسال ۲ نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نسبت به هدف قرار دادن منطقه «زینبیه» دمشق توسط تروریست ها که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد، اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش در نامه وزارت خارجه سوریه آمده است:انفجارهای تروریستی و بمباران کورکورانه و جنایاتی که گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره به همراه گروه های متحد خود در منطقه زینبیه دمشق و روستای الغندوزه مرتکب می شوند، در راستای سیاست های مجرمانه و شکست خورده ای است که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بدان مبادرت می ورزد و به همراه دوحه و ریاض از آن حمایت مالی و نظامی می کند.

«وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه در سخنانی در رابطه با جنایات تروریستی منطقه زینبیه عنوان کرد: این گونه اقدامات تروریستی که نشان از ترس و ضعف عاملان آن دارد، در راستای بر هم زدن امنیت و ثبات در این مناطق و افزایش روحیه گروه های تروریستی صورت می گیرد.