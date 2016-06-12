پرونده شرور مسلح «آریا جاویدان» به صورت ویژه رسیدگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سهراب سالاری با اشاره به اینکه پرونده این شرور و همدستانش در شعبه اول بازپرسی دادسرای رودبار جنوب درحال رسیدگی است، گفت: متهم شرارت های متعددی از قبیل قتل، آدم ربائی در شهرستانهای ریگان، نرماشیر و رودبارجنوب در پرونده سیاه خود دارد.

وی تصریح کرد: در درگیری های چندماه گذشته مامورین اداره اطلاعات با این شرور دو تن از همدستان وی به هلاکت رسیده و شش گروگان نیز آزاد شده بودند.

دادستان رودبار جنوب خطاب به افراد مسلح هشدار داد: با زمین گذاشتن سلاح های خود و تحویل به مراجعه قضائی و انتظامی به دامن قانون پناه آورده تا از رافت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند در غیر این صورت در فاصله زمانی نچندان دور در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

سرانجام با دستور قضائی دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودبار جنوب و با تلاش های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان سحرگاه جمعه ۲۱ خرداد به شرارت های متعدد این شرور پایان داده شد و متهم در چنگال قانون گرفتار شد.