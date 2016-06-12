۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۲

مديركل تعزيرات حكومتی هرمزگان خبر داد:

مختومه شدن ۸۵۰۸ پرونده بخش كالا و خدمات در تعزيرات هرمزگان

بندرعباس - مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان از مختومه شدن ۸۵۰۸ پرونده بخش كالا و خدمات در اين اداره كل در سال 94 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله آبداريان عصر يكشنبه در نشست كميسيون هماهنگي تعزيرات استان هرمزگان به عملكرد سال ۹۴ اين اداره كل اشاره كرد و بيان داشت: در بخش كالا و خدمات تعداد هشت هزار و ۵۲۸ فقره در سال گذشته به اداره كل تعزيرات هرمزگان وارد شد كه از اين تعداد هشت هزار و ۵۰۸ فقره پرونده مختومه شد و ميانگين مدت زمان رسيدگي به پرونده ها نيز از زمان ورود تا صدور راي نزديك به ۱۱ روز بود.

وي ادامه داد: بيشترين پرونده ها مربوط به شهرستان بندرعباس بود و پنج هزار و ۳۵۴ پرونده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، دو هزار و ۷۶۳ پرونده توسط اصناف و ۴۱۱ پرونده توسط ساير دستگاه ها تشكيل شد.

مديركل تعزيرات حكومتي هرمزگان افزود: همچنين در بخش بهداشت، دارو و درمان نيز در سال گذشته ۳۷۹ پرونده با ميانگين مدت زمان رسيدگي ۱۰ روز در تعزيرات حكومتي هرمزگان مختومه شد.

آبداريان تصريح كرد: همچنين سال گذشته ۲۲۰ اكيپ گشت سيار داشتيم كه از هزار و ۳۵۵ واحد بازرسي داشتند و در اين بازرسي ها ۱۲۴ فقره پرونده تشكيل شد.

شعبات تعزيرات حكومتي در تمامي شهرستان هاي هرمزگان راه اندازي شود

جاسم جادری نيز در اين نشست با بيان اينكه افزايش بازرسي و نظارت موجب كاهش تخلفات مي شود، عنوان كرد: تعداد پرونده هاي مختومه شده در تعزيرات حكومتي استان هرمزگان در سال گذشته مناسب بوده و بايد همچنان اين نظارت و بازرسي بيشتر شود.

وي توجه به وصول جرايم را بسيار مهم برشمرد و افزود: اگر برخورد لازم صورت نگيرد متخلف همچنان به تخلف خود ادامه مي دهد و نياز است به اين مسئله توجه ويژه اي شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: انجام گشت هاي مشترك ميان تعزيرات حكومتي، اصناف و همچنين دانشگاه علوم پزشكي نتايج خوبي به همراه خواهد داشت و در بخش بهداشت و درمان مردم انتظار دارند به سلامت آنها توجه شود.

جادري با تاكيد بر اينكه مردم مي توانند بهترين ياور تعزيرات حكومتي باشند، تصريح كرد: اگر آگاهي مردم را افزايش دهيم تعداد تخلفات نيز كاهش مي يابد و مردم خود مي توانند در اين زمينه كمك كنند.

وي بر ضرورت تقويت اداره كل تعزيرات حكومتي هرمزگان تاكيد كرد و گفت: اگر تعزيرات حكومتی نباشد آسيب پذيري جامعه افزايش خواهد يافت و نياز است شعبات تعزيرات حكومتي در تمامي شهرستان هاي استان هرمزگان راه اندازي و فعال شود.

کد مطلب 3684191

