به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان به وجود دو مسجد در دانشگاه لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در خوابگاه های دانشگاه لرستان ۱۰ نمازخانه وجود داشته که در هر وعده حدود هزار نفر در نماز جماعت این نمازخانه ها شرکت می کنند.

وی به وجود ۱۰ تا ۱۲ امام جماعت در مساجد و نمازخانه های دانشگاه لرستان اشاره کرد و افزود: سال گذشته محراب مسجد دانشگاه لرستان تجهیز شد و برای این منظور ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان نماز صبح در نمازخانه های خوابگاه های دانشگاه لرستان برگزار می شود، گفت: در چهار مرکز اقماری دانشگاه لرستان واقع در شهرستان های پلدختر، کوهدشت، نورآباد و الشتر نیز نمازخانه دایر و نماز جماعت در آن ها برگزار می شود.

پخش برنامه های مختلف در حوزه نماز از صدا و سیمای استان

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در این جلسه به پخش برنامه های مختلف در حوزه نماز از صدا و سیمای استان اشاره کرد و گفت: برنامه تنظیمی اذان به صورت مستمر و روزانه در سه نوبت صبح، ظهر و مغرب از رادیو پخش شده و در ماه رمضان نیز همین برنامه ها از شبکه افلاک پخش می شوند.

محمد بازوند بیان داشت: شبکه افلاک لرستان این آمادگی را دارد که برنامه نماز جماعت دانشگاه های استان را که در مساجد آن ها برگزار می شود ضبط کرده و علاوه بر پخش چندین باره در شبکه استانی در شبکه های ملی نیز آن ها را پخش کند.

وی به پخش روزانه برنامه جمع خوانی قرآن کریم در ماه رمضان از طریق شبکه افلاک اشاره کرد و گفت: از مدیران استان دعوت می شود در این برنامه شرکت کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان اضافه کرد: ما این آمادگی را داریم که برنامه هایی در حوزه نماز را به شکل میزگرد تلویزیونی و برنامه های پرسش و پاسخ تهیه و پخش کنیم.

برگزاری کارگاه آموزشی آموزه های تربیتی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان نیز در این جلسه به نقش موثر خانواده ها برای نهادینه کردن فرهنگ نماز اشاره کرد و گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستان طی سه ماه گذشته دو برنامه را در حوزه نماز برگزار کرد.

لیلا سلاحورزی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی آموزه های تربیتی، نماز و مهدویت یکی از برنامه های ما برای ترویج فرهنگ نماز بوده که با استقبال فراوان خانم ها مواجه شد به‌طوریکه آن ها درخواست برگزاری این کارگاه را در سطح محلات و مساجد را داشتند.

وی به برگزاری همایش جایگاه نماز و خانواده و تاثیر آن در تربیت فرزندان اشاره کرد و بیان داشت: در این همایش حدود ۲۰۰ زن شاغل در دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند.