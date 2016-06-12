به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی برکشت ارقام پر محصول برنج، اظهار کرد: بر این اساس امسال کشت ارقام پر محصول با هزار هکتار افزایش، به چهار هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و این در حالی است که کشت ارقام محلی در سه هزار و ۶۶۸ هکتار از اراضی شهرستان انجام شد.
وی با تأکید برکشت مکانیزه محصولات کشاورزی، عنوان کرد: کشت مکانیزه یکی از راهکارهای جلوگیری ازهزینه های تولید محصولات کشاورزی است که با تمهیدات قائل شده در رابطه با توسعه مکانیزاسیون و همکاری بانک کشاورزی ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای کشت مکانیزه شهرستان در نظر گرفته شد و تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان اعتبار برای این منظور جذب شد.
فرهادی افزود: در سال جاری ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان قائمشهر زیر کشت مکانیزه رفت که نسبت به سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش داشت.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر با اشاره به اینکه کشاورزان قائمشهری از صنعت بیمه استقبال خوبی نداشتند، تصریح کرد: با همکاری بانک کشاورزی در سال جاری کشاورزان این شهرستان ۴۲۴ هکتار از اراضی برنج خود را بیمه کردند که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایشیافته است.
وی توسعه کشت دانههای روغنی را یکی از دغدغههای وزارت کشاورزی دانست و بیان کرد: با توجه به واردات ۹۴ درصدی روغن، کشت دانههای روغنی میتواند بخش عمدهای از روغن مصرفی کشور را تأمین کند.
فرهادی خاطرنشان کرد: در سال جاری، برای اولین بار در قائمشهر، خرید کلزا بهصورت بهروز و مستقل انجام شد و با رشد چهار برابری، بیش از ۳۲۵ هکتار از اراضی شهرستان کلزاکاری شد.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر در خصوص برداشت گندم و جو گفت: ۴۶۲ هکتار از اراضی به زیر کشت گندم رفت که تاکنون ۸۰ درصد آن برداشت شد و همچنین ۲۳۵ هکتار از اراضی جو، هم در حال برداشت است.
وی در پایان از کنترل بیولوژیک آفات برای اولین بار در شهرستان خبر داد و افزود: از بهمنماه سال گذشته با تولید زنبور تریکوگراما، این امر پایهگذاری شد که با نظارت بر نحوه تولید این زنبورها، برای کنترل بیولوژیک آفات در حال برنامهریزی هستیم.
نظر شما