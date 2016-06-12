اعلام زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، دکتر ناصر قجری درستاد استانی برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی استان بااشاره به اینکه در حوزه های امتحانی راس ساعت ۹ صبح بسته خواهد شد، گفت: دانش آموزان باید حداقل ۴۵ دقیقه قبل از شروع آزمون در محل حوزه های امتحانی حضورداشته باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس همچنین گفت:این آزمون در۳۳۴ حوزه امتحانی سراسر استان برگزار می شود که از این تعداد حوزه، ۱۶۲ حوزه مربوط به دوره اول متوسطه و ۱۷۲ حوزه نیز مربوط به دوره دوم متوسطه می باشد و۸۲ حوزه نیز در شهر شیراز است.

قجری گفت: در تمامی ۵۹ منطقه آموزشی استان به غیر از مناطق فورگ،ماهورمیلاتی ودشمن زیاری حوزه برگزاری آزمون وجود دارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: بیش از ۳۶هزار دانش آموز درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان ثبت نام ودراین آزمون شرکت خواهند کرد که از این تعداد شش هزار و۳۵۰ نفر پذیرفته خواهند شد.

وی گفت: در دوره اول متوسطه 16 هزار و ۸۸۵ دانش آموز با هم به رقابت خواهند پرداخت که از این تعداد یک هزار ۸۵۰ دانش آموز یعنی درحدود ۱۱ درصد پذیرفته خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: در دوره دوم متوسطه نوزده هزار و ۴۹۲دانش آموز با هم به رقابت خواهند پرداخت که از این تعداد چهار هزار ۵۰۰دانش آموز یعنی ۲۳ درصد پذیرفته خواهند شد.

وی گفت: دراستان فارس ۷۱ مدرسه نمونه دولتی وجود دارد که ۲۵ مدرسه در دوره اول متوسطه و۴۶ مدرسه نیز در دوره دوم متوسطه است.

قجری گفت: کارت حضور در جلسه آزمون هم اکنون آماده است وداوطلبان می توانند تا روز چهارشنبه ۲۶ خرداد به سامانه اینترنتی سنجش آموزش وپرورش فارس به آدرس http://sanjesh.farsedu.ir مراجعه و نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: تمامی داوطلبان پس از دریافت کارت ورود به جلسه باید به مدارس محل تحصیل خود مراجعه و نسبت به ممهور نمودن کارت به مهر مدرسه اقدام کنند.

قجری درخصوص زمان اعلام نتایج این آزمون گفت: نتایج این آزمون حداکثر تا اوایل نیمه دوم تیرماه وقبل از شروع زمان ثبت نام در مدارس متوسطه دوم استان اعلام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از سوالات آزمون انجام شده وجای هیچ نگرانی نیست گفت: داوطلبان در دوره اول متوسطه در مدت زمات ۱۰۰ دقیقه به ۸۰ سوال وداوطلبان در دوره دوم متوسطه در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه به ۱۰۰ سوال پاسخ خواهند داد.