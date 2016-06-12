به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجانشرقی، اسماعیل جبارزاده در جمع خبرنگاران با تاکید بر افزایش ظرفیت تولید در استان، اظهار داشت: باید تدابیری اندیشیده شود که واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید میشود کاهش یابد که این خود باعث افزایش تولید در صنایع استان خواهد شد.
وی، بالا بردن ظرفیت واحدهای تولیدی را از اولویتهای اقتصاد مقاومتی در استان ذکر کرد و گفت: بسیاری از محصولات تولیدی استان توان رقابت با کالاهای خارجی را دارند که لازم است برای حمایت از تولید این محصولات، از واردات کالاهای مشابه جلوگیری شود.
این مسؤول افزود: بخشی از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت پایین کار میکنند که اولویت ما در ماههای اخیر افزایش ظرفیت این واحدها و راهاندازی کامل خط تولید در آنهاست.
استاندار آذربایجانشرقی در ادامه از آغاز واگذاری پروژههای نیمهتمام استان به بخش غیردولتی خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت اعتبارات دولتی، از سوی دولت مکلف شدهایم که از توان بخش غیردولتی، شهرداریها، بخش تعاون و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای اتمام پروژههای نیمهتمام استفاده کنیم.
وی، تعداد پروژههای نیمهتمام استان را بیش از ۲ هزار پروژه و ارزش آنها را بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در اولویت نخست، حدود ۲۹۰ پروژه توجیهدار برای واگذاری به بخش غیردولتی آماده شده و روند واگذاری این پروژهها به میزان اقبال بخش غیردولتی بستگی دارد.
جبارزاده همچنین بخش کشاورزی را از دیگر اولویتهای استان در بحث اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در سال جاری توجه ویژهای به بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصاد استان خواهیم داشت و همه مسؤولان و فرمانداران موظف به پیگیری طرحهای این بخش هستند.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان این که نتیجه همه اقدامات باید افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشد، گفت: ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار داخلی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.
