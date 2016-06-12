آموزش کارآفرینی به بانوان گرگانی ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری گرگان، عباس حسینی در جلسه با مدیر کل امور بانوان استانداری گلستان گفت: نگاهی که زن مسلمان را درعرصه های اجتماعی وسیاسی حذف کند منسوخ شده است. این نگاه به جایگاه زن مانند نگاهی است که تا قرن هشتم به زنان وجود داشت و آنان همچون اشیاء بودند که برایشان مالکیت تعیین می شد.

وی افزود: ما پیرو اسلام ناب محمدی هستیم که در آن زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند، قرآن عشق مرد به زن و عشق زن به مرد را جزء لطایف آفرینش برمی شمارد که اگر این علاقه در فطرت آنان نبود بنیان خانواده شکل نمی گرفت.

حسینی در بخش دیگری از سخناش گفت: انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت، مسائل و مشكلات زنان درابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سمت دهی آنان به سوی تحکیم بنیان خانواده از ضروریات است.

وی همچنین اعلام کرد: مطالعه وبررسی پیرامون شیوه های افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی زنان گرگان با توجه به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه گرگان باید در دستور قرار بگیرد .

فرماندار گرگان درادامه افزود: مطالعه و بررسی شیوه های سازماندهی زنان جهت مشاركت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی وسیاسی و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم به كمیسیون های امور بانوان باید دردستور کار قرار بگیرد .

وی درادامه خواستار بررسی و برآورد اعتبارهای مورد نیاز موارد مورد نیاز امور بانوان شهرستان گرگان و همكاری با واحد مربوطه در جهت تخصیص اعتبارها به این بخش شد .

حسینی تصریح کرد: تشكیل و نحوه فعالیت كانون های فرهنگی – اجتماعی بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه های مختلف باید در اولویت قرار گیرد .

فرماندار گرگان همچنین ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و ایجاد هماهنگی در رابطه با طرح ها و لوایح پیشنهادی اولویت بعدی این بخش دانست .

وی در ادامه خواستار برنامه ریزی مناسب به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای بالابردن سطح كارآفرینی و دانش و تخصص زنان شاغل در شهرستان گرگان شد.