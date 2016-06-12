۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۴۶

مدیرکل راه آهن هرمزگان:

تخلیه مواد معدنی در مناطق ویژه خلیج فارس به ۷۰ واگن افزایش یافت

بنددرعباس - مدیرکل راه آهن هرمزگان، از راه‌اندازی سازه تخلیه دستی مواد معدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس خبرداد و گفت: ظرفیت تخلیه مواد معدنی در این مناطق به ۷۰ واگن در روز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه آهن هرمزگان، محمد پور فخری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سرعت و حجم بارگیری در خطوط ریلی استان اظهار‌داشت: سازه تخلیه دستی مختص خطوط ریلی در مناطق ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس راه‌اندازی شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی مشترک بین راه آهن و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس و پیگیری‌های مستمر این مجموعه بیان کرد: سازه تخلیه دستی مواد معدنی بر روی یکی از خطوط در منطقه ویژه ساخته و به بهره‌برداری رسید. با راه‌اندازی این سازه، ظرفیت تخلیه مواد معدنی در بارکو به ۷۰ واگن در روز افزایش پیدا کرد.

پور‌فخری در بخش دیگری از سخنان خود بارگیری، تخلیه و میزان حمل و نقل را سه شاخص مهم در راه آهن ذکر کرد و افزود: راه آهن هرمزگان در زمینه تخلیه و میزان حمل و نقل در بین ۱۹ اداره کل، مقام اول را داراست.

وی در ادامه افزود: راه آهن هرمزگان در حوزه بارگیری رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده که با توجه به افق روشن بندر شهید رجایی و این اداره کل دست یافتن به مقام اول دور از تصور نیست و نیازمند تلاش و همت در این زمینه است. در سال گذشته سهم راه آهن در بندر شهید رجایی نسبت به جاده در سال ۹۴ افزایش یافت و رقم ۱۰ درصدی این سهم در سال ۹۳ به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان با تاکید بر اینکه اهمیت تخلیه کمتر از بارگیری نیست گفت: در سال گذشته ۹ هزار و ۷۱۴ واگن تخلیه در بندرشهید رجایی و منطقه ویژه بوده که این رقم در فروردین ۹۵  به ۱۴ هزار و ۸۰۰ واگن با که ۵۲ درصد رشد داشته است.

