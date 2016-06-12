  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۳۹

نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد:

ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

تبریز - نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز تولید و توجه به روان‌سازی و بهسازی در کارهای اقتصادی از لازمه‌های نیل به اهداف اقتصادمقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، محمدحسین فرهنگی با تاکید بر لزوم تقویت تولید ملی اظهار داشت: برای انجام اقدامات عملی در اقتصاد باید بخش تولید رونق یابد.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه بخش تولید باید تقویت شود یک موضوع بدیهی است بنابراین باید از ظرفیت‌های تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع تبدیلی بطور مطلوب استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز تولید و توجه به روان سازی و بهسازی در کارهای اقتصادی از لازمه‌های نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

فرهنگی افزود: کاهش هزینه‌ها در بخش تولید به صورت کارشناسی از لازمه‌های اقتصادمقاومتی است و باید تدابیر و اقدامات اقتصادی بصورت هماهنگ انجام شود و در این رابطه مدیریت صحیح اعمال شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت اجرای دقیق مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در دستگاه‌های دولتی، می‌توان بیان کرد اقدام عملی برای اقتصادمقاومتی صورت گرفته است.

کد مطلب 3684214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها