ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، محمدحسین فرهنگی با تاکید بر لزوم تقویت تولید ملی اظهار داشت: برای انجام اقدامات عملی در اقتصاد باید بخش تولید رونق یابد.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه بخش تولید باید تقویت شود یک موضوع بدیهی است بنابراین باید از ظرفیت‌های تولید در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع تبدیلی بطور مطلوب استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز تولید و توجه به روان سازی و بهسازی در کارهای اقتصادی از لازمه‌های نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

فرهنگی افزود: کاهش هزینه‌ها در بخش تولید به صورت کارشناسی از لازمه‌های اقتصادمقاومتی است و باید تدابیر و اقدامات اقتصادی بصورت هماهنگ انجام شود و در این رابطه مدیریت صحیح اعمال شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت اجرای دقیق مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی در دستگاه‌های دولتی، می‌توان بیان کرد اقدام عملی برای اقتصادمقاومتی صورت گرفته است.