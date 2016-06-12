۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

مدیرکل زندان‌های هرمزگان:

جشن گلریزان برای زندانیان جرائم غیرعمد هرمزگان برگزار می‌ شود

بندرعباس - مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان از برگزاری جشن گلریزان برای کمک به آزادی ۱۰۰ زندانی با جرائم غیرعمد در سراسر استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندانهای هرمزگان، اکبر سلیمانی طی نشستی با اعضای هیات مدیره ستاد دیه استان اظهار داشت: مراسم جشن گلریزان همواره بستری مناسب را برای جلب مشارکت و کمک خیرین و مردم نوع دوست استان برای آزاد سازی زندانیان آبرومند فراهم ساخته است. این مراسم به مناسبت ماه مبارک رمضان با هدف جمع آوری کمک های مردم و خیرین در شهرستان‌های هرمزگان برای آزادی زندانیان نیازمند برگزار می‌شود.

مدیرکل زندان های استان هرمزگان تعداد زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد استان را ۱۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: برای آزاد سازی  این تعداد زندانی ۴۵ میلیارد ریال نیاز است.

سلیمانی تاریخ دقیق برگزاری این مراسم را در بندرعباس۱۷ رمضان مصادف با ۳۰ خردادماه سال جاری بیان کرد و گفت: چشمان این زندانیان به دست‌های بخشنده نیکوکاران در سراسر استان دوخته شده است.

وی در ادامه خواستار مشارکت مردم در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد استان شد و تاکید کرد: هیچ کس از آسیب و حادثه مصون نیست و بایستی فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی در جامعه ترویج و تقویت شود.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان، جشن گلریزان را فرصت مغتنمی برای تحکیم فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی دانست و ابراز داشت: هرکس با توجه به توان و بضاعت خود وارد این عرصه شود و برای آزاد سازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد هرمزگان گام بردارد.

