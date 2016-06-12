به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعداز ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان سمنان با حضور اعضا و مسئولان دستگاه های اجرایی، انتظامی و خدماتی در سالن جلسات فرمانداری سمنان با بیان اینکه راهکارهای کاهش ترافیک و سوانح رانندگی در استان اعلام شود، بیان داشت: با تعامل می توان راهکارهای کاهش سوانح ترافیکی را پیدا کرد.

وی افزود: تهیه چشم انداز توسعه و حمل و نقل و کیفیت بخشی به جاده های استان، با برنامه ریزی مدون همه شهرستان های استان سمنان و ارجاع راهکارهای کاهش ترافیک به شورای تخصصی ترافیک استان از راهکارهایی است که در کاهش ترافیک و سوانح مرتبط به آن می توان انجام داد.

ضرورت هم افزایی دستگاه ها در راستای کاهش تلفات رانندگی

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه های عضو، جلسات شورای ترافیک استان را جدی بگیرند، گفت: همفکری و هم افزایی در راستای کاهش تلفات درون شهری و برون شهری رانندگی یکی از برکات برگزاری این قبیل نشست ها است.

زندیه وکیلی افزود: افزایش نظارت های فیزیکی و افزایش دوربین های مدار بسته در شهر و کمربندی ها، می تواند در افزایش کشف قاچاق کالا و رفاه اجتماعی نتیجه مثبت داشته باشد که تصویب این امر در شورای ترافیک میسر است.

وی خواستار بیان نقطه نظارت کارشناسی اعضای شورای ترافیک استان شد و ادامه داد: فرهنگ سازی و آموزش، مهم ترین راه برای کاهش تلفات جاده ای است که این امر می تواند در کنار همکاری مسئولان استان سمنان با رسانه ها و مردم ارتقاء فرهنگ ترافیکی را منجر شود.