به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، با حضور نصرت الله تاجیک، نماینده مجمع استانداران کشور در یزد و سفر به شهرستان های میبد و مهریز، در جلسات توجیهی هیئت موسسین، مقدمات تاسیس و راه اندازی دو تعاونی توسعه و عمران در شهرستانهای یاد شده فراهم شد.

تاجیک در این جلسات اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت امور تعاون وزارت متبوع و مجمع استانداران مقرر شد تا در سطح کشور، ۴۰ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی راه اندازی شود و بر اساس قانون، این شرکت ها می توانند با تعداد اعضایی که پنج درصد جمعیت شهرستان ها را تشکیل می دهند شکل گرفته و در پروژه های عمرانی مشارکت کنند.

نماینده مجمع استانداران کشور تاکید کرد: تشکیل این نوع تعاونیها موجب رشد و توسعه شهرستانها و در نهایت کشور را فراهم خواهد آورد.

در جلسات توجیهی موسسین در هر دو شهرستان میبد و مهریز، فرمانداران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری در راه اندازی این نوع شرکت های تعاونی بر لزوم اطلاع رسانی وسیع و جذب حداکثری مردم برای سرمایه گذاری تاکید کردند.