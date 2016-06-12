  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

خبر خبرگزاری مهر نتیجه داد:

وزیر بهداشت خواستار انتقال کودک بدون چشم ایذه ای به تهران شد

وزیر بهداشت خواستار انتقال کودک بدون چشم ایذه ای به تهران شد

اهواز ـ به دنبال انتشار خبر کودک بدون چشم ایذه‌ای، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار انتقال کودک به تهران برای پیگیری روند درمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرگزاری مهر خوزستان در گفتگو با بخشدار دهدز خبری با عنوان «راه درمانی برای کودک بدون چشم ایذه ای پیدا نشد» را منتشر کرد. امروز به دنبال انتشار این خبر و اطلاع وزیر از وجود آرش هشت ماهه کودک بدون چشم یکی از روستاهای شهر دهدز شهرستان ایذه، با تماس تلفنی از اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خواستار انتقال وی به تهران شد.

ایدنی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال انتشار خبر از وضعیت آرش مطلع و با تماس تلفنی دستور اکید برای انتقال آرش به تهران را داد.

وی افزود: وزیر شخصا پیگیر درمان این کودک بدون چشم خواهد بود و خواستار انتقال هرچه سریعتر وی به تهران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت یکی از جراحان چشم پزشک زبده کشور است که در جریان سفرهای استانی مختلف از جمله سفر به خوزستان عمل های بسیاری را به صورت رایگان انجام داده و قاعدتا با انتقال آرش به تهران و پیگیری مستقیم وزیر می توان به بهبودی این کودک امیدوار بود.

کد مطلب 3684236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها