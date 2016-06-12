وزیر بهداشت خواستار انتقال کودک بدون چشم ایذه ای به تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرگزاری مهر خوزستان در گفتگو با بخشدار دهدز خبری با عنوان «راه درمانی برای کودک بدون چشم ایذه ای پیدا نشد» را منتشر کرد. امروز به دنبال انتشار این خبر و اطلاع وزیر از وجود آرش هشت ماهه کودک بدون چشم یکی از روستاهای شهر دهدز شهرستان ایذه، با تماس تلفنی از اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خواستار انتقال وی به تهران شد.

ایدنی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال انتشار خبر از وضعیت آرش مطلع و با تماس تلفنی دستور اکید برای انتقال آرش به تهران را داد.

وی افزود: وزیر شخصا پیگیر درمان این کودک بدون چشم خواهد بود و خواستار انتقال هرچه سریعتر وی به تهران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت یکی از جراحان چشم پزشک زبده کشور است که در جریان سفرهای استانی مختلف از جمله سفر به خوزستان عمل های بسیاری را به صورت رایگان انجام داده و قاعدتا با انتقال آرش به تهران و پیگیری مستقیم وزیر می توان به بهبودی این کودک امیدوار بود.