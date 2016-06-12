

پيمان جعفری تهيه كننده فيلم سينمايى «آآآآدت نمى كنيم» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بيانيه روز گذشته خود، گفت: همان طور كه امروز در گفتگو با نماينده دادستان توضیح دادم، همچنان اعلام می‌كنم كه مانند ديگر هم‌صنفان خود كه در چند روز گذشته در خصوص تبليغات در شبكه هاى ماهواره اى اظهار نظر كرده‌اند، هرگونه سفارش تبليغاتى و پخش تيزر در اين شبكه ها از سوی ما صورت نپذيرفته است و مسئولين اين شبكه بايد اين اقدام خود را متوقف كنند.

وی بیان کرد: در اين چند روزه كه سكوت كرده ام اين شبكه ها به كار خود ادامه داده اند و نمی خواهند كه سينماى ايران در مسير درست تعامل حركت كند.



جعفری تاکید کرد: تاكنون با تاكيد بر تبليغات در فضاى مجازى و نشريات مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سعى در معرفى و جذب مخاطب كرده‌ام و تاكنون به يارى خداوند با استقبال تماشاگران فهيم سينماى ايران اكران موفقى را در همين مدت كوتاه پشت سر گذاشته و نياز به تبليغات در شبكه هاي ماهواره اي نداريم چرا كه معتقدم مردم هميشه از فيلم هاي خوب حمايت خواهند كرد.



این تهیه کننده ادامه داد: اميدوارم سو تفاهم پيش آمده به سرعت مرتفع و اكران فيلم سينمايى «آآآآدت نمى كنيم» دوباره از سر گرفته شود.



جعفری در پایان درباره پيگيري هاي انجام شده گفت: امروز در دادسراي فرهنگ و رسانه حضور يافتم و در ملاقات با نماينده محترم دادستان تاكید كردم كه موضع ما همين مواردي است كه گفته شده و در صورت تكرار از سوي مديران اين شبكه ها قطعا پيگيري قضايي خواهيم كرد.