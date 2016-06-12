به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سعید محدث در صحن علنی شورای اسلامی شهر بتریز با بیان این مطلب، اضافه کرد: این موضوع باعث شده امروز محل ایستگاه‌ها با هزینه گزاف تملک شده و سگمنت‌ها نیز تخریب شود.

وی خاطرنشان کرد: با تاخیراتی که در پیشرفت خط یک به وجود آمد، تخریب سقف و تونل هر یک از ایستگاه‌های این مسیر، هزینه‌ای حدود ۷ میلیارد تومان را به پروژه تحمیل کرد.

محدث ادامه داد: این رقم در مجموع کل مسیر، معادل یک سال کمک دولت به پروژه مترو است که در واقع از جیب شهروندان هزینه شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در صورتی که هیئت کارشناسی از دستگاه‌ قضایی تعیین شود، خساراتی که بی‌مبالاتی دوره قبل در ارتباط با تملک ایستگاه‌ها وارد کرده، مشخص خواهد شد.