به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سعید محدث در صحن علنی شورای اسلامی شهر بتریز با بیان این مطلب، اضافه کرد: این موضوع باعث شده امروز محل ایستگاهها با هزینه گزاف تملک شده و سگمنتها نیز تخریب شود.
وی خاطرنشان کرد: با تاخیراتی که در پیشرفت خط یک به وجود آمد، تخریب سقف و تونل هر یک از ایستگاههای این مسیر، هزینهای حدود ۷ میلیارد تومان را به پروژه تحمیل کرد.
محدث ادامه داد: این رقم در مجموع کل مسیر، معادل یک سال کمک دولت به پروژه مترو است که در واقع از جیب شهروندان هزینه شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در صورتی که هیئت کارشناسی از دستگاه قضایی تعیین شود، خساراتی که بیمبالاتی دوره قبل در ارتباط با تملک ایستگاهها وارد کرده، مشخص خواهد شد.
