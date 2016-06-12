فعال ترین ناشر استان توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این اداره کل محمد محمدپور در بازدید از انتشارات اختر که به همراه معاون فرهنگی اداره کل و چندتن از کارشناسان حوزه ی چاپ و نشر انجام شد، از فعالیت های فرهنگی این انتشارات به عنوان فعال ترین ناشر استان در سال ۹۴ تقدیر کرد.

وی در این بازدید، با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه کتاب در توسعه فرهنگ، اظهار کرد: کتاب به عنوان زیربنای تمدن بشری، در مقوله ی فرهنگ و توسعه آن، نقشی کلیدی داشته و در عصری که دانش و فرهنگ در آن مهمترین بخش زندگی افراد را تشکیل می دهد، کتاب از بهترین وسایل ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم محسوب می شود.

محمدپور گفت: در دنیای کنونی در هر جامعه ای که قرار است توسعه ای اتفاق بیفتتد بدون شک، کتاب به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین عناصر مطرح می شود.

وی همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را زمینه ساز توسعه فرهنگی عنوان و تاکید کرد: خادمان کتاب در کل و ناشران به طور اخص که از اصلی ترین فعالان این حوزه محسوب می شوند رسالت خطیری بر عهده دارند و تجلیل و تقدیر از ناشران در واقع پاسداشت فرهنگ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به اینکه در سال گذشته یکهزار و ۲۰۰ عنوان کتاب در سطح استان مجوز چاپ دریافت کرده اند، گفت: این رقم، رقم قابل تاملی است و با توجه به اینکه آذربایجان شرقی جزو پنج استان صاحب صلاحیت کشور در صدور مجوز نشر کتاب است، حمایت از اصحاب فرهنگ و قلم و نیز حمایت از کتبی که به زبان بومی تدوین و تالیف شده اند از رویکردهای اصلی این اداره کل محسوب می شود.