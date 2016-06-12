به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه مهم ترین رویکرد و سیاست دولت تدبیر و امید صداقت و شفافیت در کار و اقدامات است اظهار داشت: مردم نیز در ۲۴ خرداد سال ۹۲ به این سیاست یعنی امید، صداقت و شفافیت رای داذند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از هر گونه نقد سازنده استقبال خواهد کرد گفت: همچنین امر شایسته سالاری، خوش آمد گویی به همه سلایق سیاسی، دوری از خود سری ها، برابری قانون برای همه و ... از دیگر رویکردها و سیاستهای دولت تدبیر و امید به شمار می آید.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در شرایطی شروع به کار کرد که دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار بود افزود: همچنین بخش خصوصی در آن شرایط بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

شاهرخی همچنین با بیان اینکه در آن شرایط رشد اقتصادی کشور نه تنها متوقف شده بود بلکه به سمت منفی نیز پیش می رفت عنوان کرد: در آن شرایط رشد اقتصادی کشور ۵.۸ ، سرمایه گذاری منفی ۴.۴، رکورد همراه با تورم را در کشور شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه علیرغم فروش ۷۲۰ میلیارد دلاری نفت، کشور در هشت سال قبل از دولت تدبیر و امید در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برد گفت: این در حالیست که از این میزان حتی یک ریال هم در استان لرستان سرمایه گذاری نشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه قبل از دولت تدبیر و امید شاهد وجود هزاران پروژه نیمه تمام، شرایط سخت اقتصادی، تضعیف سرمایه های اجتماعی، شکاف بین گروهها و جریانات سیاسی و ... بودیم تصریح کرد: در عرصه سیاست خارجی نیز اجماع جهانی علیه ایران بود و تحریم های شکننده و ظالمانه ای علیه کشور به علت سیاست هایی که بر کشور حاکم بود وجود داشت.

شاهرخی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با پرونده هسته ای ایران از سوی دولت تدبیر و امید تصریح کرد: این دولت پرونده هسته ای را به سرانجام رساند و موجب شد که قدرتهای دنیا اقدام به تکریم ایران کنند.

وی در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته توسط دولت تدبیر و امید در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز توجه به معیشت مردم، رشد اقتصادی، توجه به ایجاد زیرساختها، بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، احیای ظرفیت های خوابیده، توسعه فرودگاه خرم آباد با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان، آغاز عملیات احداث راه آهن، احداث آزاد راه خرم آباد - اراک و ... از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد لرستان بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به قرار گرفتن لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی بیان داشت: در این رابطه نیز با راه اندازی چهار کمیته فرهنگی، اقتصادی، برنامه ریزی و عمرانی اجرای پروژه های مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل دولت با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای ما در استان تعامل با نمایندگان با حفظ تفکیک قوا بوده به طوریکه ما برای نقش نظارتی نمایندگان احترام قائل هستیم تا جایی که بر اساس سیاستهای دولت باشد.

وی با بیان اینکه ما مجری سیاستهای دولت هستیم و بر مبنای آنها حرکت می کنیم افزود: در این راستا افرادی که با رای مردم و به سیاست های دولت تمکین نکنند از همراهی با آنها معذور هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود به بحث جابجایی مدیران در استان اشاره کرد و آن را امری طبیعی خواند گفت: در این راستا عزل و نصب های ما بر مبنای همراهی با مردم، سیاستهای دولت، اعتماد به رای مردم و برنامه های دولت است.

شاهرخی با بیان اینکه عزل و نصب ها در استان صرفا سیاسی نیستند و به قیمت این نخواهد بود که ما از افراد ناتوان استفاده کنیم گفت: در این راستا داشتن توانمندی، اعتقاد به رای مردم داشتن، همفکری با دولت و ... از جمله ملاک ها در عزل و نصب ها در استان است.

وی با بیان اینکه همچنین مدیرانی که در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اعمال سیاستهای دولت و رای مرذم ناتوان باشند برکنار خواهند شد گفت: همچنین ما از افراد افراطی و کسانی که همراه با سیاستهای دولت نیستند استفاده نخواهیم کرد.