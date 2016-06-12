صالح کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: آتش سوزی عصر امروز در بخش وسیعی از جنگل ها و مراتع «تنگ چم باغ» بخش ویسیان از توابع شهرستان دوره و چگنی اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه به محض وقوع آتش سوزی ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی در محل حاضر شدند و اقدام به مهار حریق کردند، تصریح کرد: اما سخت گذر بودن مسیر، خشکی کامل مراتع و جنگل ها و وزش باد عملیات اطفای حریق را با مشکل مواجه ساخت.

بخشدار ویسیان افزود: تلاش از سوی نیروهای منابع طبیعی و نیروهای محلی برای اطفای حریق همچنان ادامه دارد.

کشوری مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها را امری بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: طبیعت، منابع طبیعی و جنگل متعلق به مردم بوده و مردم باید از آنها مراقبت کنند چرا که این سرمایه ملی یکی از نیازهای اساسی بشر بوده و نقش مهمی در زندگی انسان دارند.