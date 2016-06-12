به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه همه ما مسئولین به دنبال تقرب به سوی خدا و خدمت به مردم هستیم، اظهار داشت: خدمت به مردم از وظایف مدیران و مسئولین بوده که باید به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.

خدمت به مردم نعمت است

وی با بیان اینکه در دعای ابوحمزه ثمالی به پنج مورد از موانع تقرب به خداوند اشاره شده است، عنوان کرد: در این دعا موانع تقرب به خداوند سبک شمردن حق الناس، صداقت نداشتن در کار، ناسپاسی و ناشکری، دوری از مجالس مذهبی و همنشینی با علما و غفلت و جهالت معرفی شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خدمت به مردم را نعمت دانست و افزود: در ماه مبارک رمضان باید در کار خیر سبقت گرفت ولی در ماه رمضان نسبت به اینکه ماه رمضان «شهرالخیر» یعنی ماه خیر است کمتر توجه شده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه ماه رمضان ماهی است که مردم در آن به سوی دعا، معنویت ، نماز و ... روی می آورند، بیان داشت: بهترین امور خیر شامل قرآن، دعا، مسجد و ...است که هر کدام از این ها آثار و برکاتی دارند لذا مردم در ماه مبارک رمضان باید به سوی خیر رفته و از شر دوری کنند.

وی یکی از ویژگی های ماه رمضان را فرهنگسازی دانست و افزود: در ماه مبارک رمضان آمار خلاف و جهالت پایین می آید.

لزوم ترویج فرهنگ همدردی با فقرا و نیازمندان در جامعه

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مردم به رفتارها و رسومی عادت کرده اند و آن را به صورت فرهنگ می دانند، اضافه کرد: در این زمینه باید فرهنگ سازی تقویت شده و فرهنگ قرآنی در ماه مبارک رمضان حاکم شود.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به مسئله تلاوت قرآن اهتمام جدی دارد بر لزوم قرائت قرآن در ماه رمضان تاکید کرد و گفت: همه افراد و اقشار جامعه مقید هستند که در هرروز ماه رمضان حداقل یک جزء از قرآن را بخوانند.

وی به مسئله فرهنگ همدردی با فقرا و نیازمندان در این ماه اشاره کرد و بیان داشت: در ماه رمضان معمولا مردم به فقرا توجه بسیار کرده که این همان فرهنگ همدردی با فقرا و نیازمندان است که باید در این زمینه کارهای ترویجی و تبلیغی زیادی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فرهنگ کمک به نیازمندان و افطار دهی در ماه رمضان باید حفظ شود، افزود: نهاد های مردمی از جمله بهزیستی و کمیته امداد بیشترین کمک ها را از قبیل کمک به نیازمندان، افطار دادن و ... را در ماه مبارک رمضان انجام می دهند که جای تشکر داشته و توصیه می شود مسئولین نیز در این ماه بر سر سفره فقرا بنشینند.

لزوم برخورد با روزه خواری در محافل عمومی

آیت الله میرعمادی افطار دهی به برادران دینی را از سنت های پیامبر (ص) دانست و گفت: مطابق روایات دینی افطار دادن به فقرا و برادران دینی بهتر از روزه گرفتن است و همچنین افطار دهی به برادران مومن بهتر از ۷۰ روز روزه گرفتن است..

وی با بیان اینکه ناهنجاری های فرهنگی در مقابل هنجارهای فرهنگی عظیمی که صورت می گیرد خیلی ناچیز است، افزود: برای اجرای کار فرهنگی همه دستگاه ها باید کمک کنند همچنین کار فرهنگی باید با تشویق و ترغیب مردم صورت بگیرد تا اثرگذاری آن بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر لزوم حضور مردم در نمازهای جماعت تاکید کرد و گفت: حضور مردم در نمازهای جمعه و جماعت خیر و برکت به دنبال داشته و باید این فرهنگ در جامعه حفظ شود.

آیت الله میر عمادی با انتقاد از اینکه در ماه رمضان بر سر مزارها آب و شربت توزیع می شود، بیان داشت: برای جلوگیری از این کار باید دستگاه های قضایی و نیروی انتظامی مسئولی را انتخاب کرده و به افرادی که نسبت به روزه خواری در محافل عمومی اقدام می کنند تذکر لازم را بدهند.