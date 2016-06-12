۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۳۷

وقوع انفجار شدید در بیروت پایتخت لبنان

منایع امنیتی لبنان از وقوع انفجاری شدید در غرب بیروت پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، انفجاری شدید شامگاه یکشنبه در منطقه «فردان» در بیروت پایتخت لبنان رخ داد.

بنا بر اعلام منابع خبری لبنان این حادثه در پی انفجار یک بمب که در زیر خودرو کار گذاشته شده بود به وقوع پیوست.

در همین حال «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان وقوع هرگونه تلفات در پی این انفجار را رد و اعلام کرد که این انفجار یک بانک را هدف قرار داده بود. در همین حال برخی منابع لبنانی از زخمی شدن سطحی چند نفر در این انفجار و انتقال یک مجروح به بیمارستان خبر دادند.

ارتش لبنان در پی این انفجار اطراف منطقه فردان را تحت محاصره درآورد و تیم های آتش نشانی و امداد و نجات به سمت محل انفجار شتافتند.

