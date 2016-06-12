۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۳۲

استاندار فارس:

کمک به مجموعه بهزیستی وظیفه انسانی و ایمانی است

شیراز _ استاندار فارس گفت: کمک به مجموعه بهزیستی وظیفه انسانی، ایمانی است و در این مسیر دستگاه های دولتی باید زمینه اشتغال افراد تحت پوشش این مجموعه را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی یکشنبه شب در مراسم افطار مجموعه بهزیستی فارس، گفت: در این دوره و زمانه که همه به دنبال کسب درآمد بیشتر هستند خیرین کار بزرگی را انجام می دهند که فرهنگسازی این حرکت اولویت است.

وی ادامه داد: کمک به مجموعه بهزیستی حرکتی ایمانی و انسانی است که در این مسیر باید به دنبال توانمند سازی تحت پوششین این مجموعه باشیم.

استاندار فارس با بیان اینکه دستگاه های دولتی برای استخدام تحت پوششین این مجموعه درصدی مشخص دارند یادآور شد: باید به فکر اشتغال جوانان تحت پوشش بهزیستی بود زیرا توانمندی این افراد بسیار مهم است.

افشانی ادامه داد: باید بهترین فرصت های تعلیم و آموزش در اختیار نوجوانان و جوانان این مجموعه قرار داده شود زیرا اینان کمک رسان جامعه خواهند بود.

