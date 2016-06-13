کمربندی جنوبی ورامین نیازمند اعتبار است/ضرورت توجه ویژه مسئولان

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه کمربندی جنوبی شهرستان ورامین اظهار داشت: مدیریت شهری ورامین با درک مطالبه مردم برای کاهش معضل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه، پروژه کمربندی جنوبی ورامین را دنبال می کند.

شهردار ورامین با اشاره به این نکته که باید زمینه و بستر لازم برای افتتاح این پروژه فراهم شود، افزود: برای بهره برداری کامل پروژه کمربندی جنوبی ورامین باید همه دستگاه ها و نهادهای مسئول وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: پروژه کمربندی جنوبی ورامین با مشکلات اعتباری مواجه است و اگر بستر لازم برای تخصیص اعتبار برای این پروژه فراهم شود، می توان روند به نتیجه رسیدن کمربندی جنوبی ورامین را تسهیل بخشید.

شهردار ورامین بیان داشت: از نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی خواسته ایم تا از طریق ارگان ها و نهادهای بالادستی، تلاش های لازم را برای تخصیص اعتبار برای این پروژه انجام دهند و این موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران به عنوان یک مطالبه مطرح شود.