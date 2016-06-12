امربه معروف و نهی از منکر مغفول مانده است/برگزاری نماز در ۱۰۰مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی شامگاه یک شنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان با بیان اینکه تکالیف بزرگی در کشور متوجه مسئولین است؛ گفت: متأسفانه جای آن در نظام خالی است و از آن غافل مانده ایم.

وی با انتقاد از برچیده شدن سازمان جوانان در کشور و ادغام آن در وزارت ورزش و جوانان افزود: از روزی که بحث مربوط به جوانان در وزارت ورزش ادغام شده است بیشتر اعتبارات به سمت ورزش سوق یافته و به موضوعات مختلف جوانان پرداخت نمی شود.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب سپس با اشاره به ضرورت احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تصریح کرد: اگر به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توجه داشتیم، امروز شاهد وضعیت این چنینی در مساجد نبودیم.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه وضعیت مساجد از لحاظ کمیت و کیفیت مطلوب نیست؛ خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه ترویج اسلام و شعائر دینی جزو وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در قانون اساسی نیز به آن تأکید شده است ولی متأسفانه مأموریت این وزارتخانه در جاهای دیگر خلاصه شده و اعتبارات آن نیز در مصارف و امورات دیگر هزینه می شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای احیای دین خدا در کشور هزینه کند؛ گفت: در طول ۳۷ سال گذشته هیچ یک از دولت ها در کشور برای احیای دین، قرآن و مسائل امر به معروف و نهی از منکر اهتمام لازم را نداشته اند و قوه قضائیه، قوه مقننه و بخصوص قوه اجرایی تاکنون در این زمینه قصور کرده اند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین با اشاره به اینکه برای احیای دین خدا و ارزش های الهی در جامعه و ترویج آن ها همچنان لنگ می زنیم؛ تصریح کرد: متأسفانه ابتکار عمل را در این خصوص از دست داده ایم!

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه سخنان خود بر نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین عملیاتی شدن مصوبات این شورا تأکید کرد و افزود: قطعاً در بناب نسبت به سایر شهرهای کشور در زمینه تحقق ارزش های دینی و الهی کارهای خوبی انجام شده ولی قانع نیستیم و باید قدم های لازم را برداریم.

انتقاد از عدم اختصاص بودجه برای اجرای برنامه های فرهنگی

بنابراین گزارش، در ادامه جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در ایام ماه مبارک رمضان گفت: قبل از آغاز ماه مبارک رمضان از ۱۸۰ مسجد این شهرستان تنها در ۴۰ مسجد نمازهای جماعت بر پا بود که از ابتدای ماه مبارک رمضان در بیش از ۱۰۰ مسجد این شهرستان نمازهای جماعت دایر است و همچنان در ۸۰ مسجد شهرستان نیز نمازهای جماعت برپا نمی شود.

حجت الاسلام رسول یگانه با انتقاد از عدم اختصاص بودجه برای اجرای انواع برنامه های فرهنگی تصریح کرد: به جهت عدم پرداخت اعتبار حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) بناب نیز با مشکلات فراوان مالی روبروست.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی بودجه لازم را می طلبد که متأسفانه کمبود اعتبار باعث شده خیلی از برنامه های فرهنگی بدون اجرا روی زمین بماند.

ضرورت تشکیل و راه اندازی گروه های امر به معروف و نهی از منکر در مساجد

این گزارش می افزاید، فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز در ادامه این نشست با انتقاد از عدم اجرای مصوبات قبلی شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گفت: بنا به فرموده فرماندار محترم در ۴۵ اداره شهرستان شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

سرهنگ عمران دوستی خواستار تشکیل و راه اندازی گروه های امر به معروف و نهی از منکر در مساجد شهرستان شد.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب همچنین از برگزاری هزاران نفری همایش عفاف و حجاب در ۲۱ تیرماه در شهرستان بناب خبرداد و از تمامی ادارات و نهادهای شهرستان خواست در برپایی این همایش بزرگ همکاری کنند.

دوستی سپس بر اجرای مصوبات شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان تأکید کرد.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه شهردار بناب با اشاره به عدم راه اندازی تلویزیون شهری در میدان اصلی شهر اظهار کرد: با توجه به پیگیری های بعمل آمده هزینه نصب و راه اندازی تلویزیون شهری ۱۶۰ ملیون تومان است که شهرداری به تنهایی قادر به پرداخت آن نیست.

مقصود کفشنوچی افزود: از این رو شهرداری آماده است در صورت تأمین ۵۰ درصد مبلغ از سوی سایر ادارات و نهادها نسبت به پرداخت ۵۰ درصد هزینه آن اقدام کند.

وی سپس با اظهار نگرانی از ترویج و توسعه دوچرخه سواری بانوان در این شهرستان گفت: توسعه دوچرخه سواری بانوان در بناب نگران کننده است لذا در تلاشیم فضایی ویژه برای ورزش و دوچرخه سورای بانوان احداث کنیم.

شهردار بناب با اذعان به اینکه نمی توان با جمع آوری دوچرخه سواری بانوان را از استفاده از این وسیله منع کرد؛ افزود: موضوع دوچرخه سواری بانوان رفته رفته در این شهر رایج شده و در کنار خانواده های خود اقدام به دوچرخه سواری می کنند.

کفشنوچی از احداث پارک مخصوص بانوان در ۱۰ هکتار زمین در آینده نزدیک در بناب خبرداد و گفت: در این پارک محلی نیز در کنار سایر رشته های ورزشی برای دوچرخه سواری بانوان در نظر گرفته شده است.

وی در عین حال پیش بینی کرد اگر به موضوع دوچرخه سواری بانوان توجه و فکر اساسی نشود ظرف پنج سال آینده جمع آوری آن سخت تر خواهد بود.

این گزارش حاکی است، در ادامه جلسه پیرامون دوچرخه سواری تعدادی از بانوان در این شهرستان بحث و تبادل نظر شد و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با اشاره به موقعیت شهرستان تأکید کردند که دوچرخه سواری بانوان در شهرستان بناب پا نگیرد و در صورت مشاهده نسبت به برخورد اقدام خواهد شد.