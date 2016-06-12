مطبوعات مدرسه سیارجامعه هستند/ نتوانستیم اقتصاد رقابتی رادرک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی عصر یکشنبه در نشستی با کار گروه خبرنگاران گرمسار در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، با تاکید برتوجه امام راحل برنقش تربیتی و آموزشی رسانه ها افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در مکتب فکری خود همه را مربی می دانستند.

وی در ادامه افزود: از منظر نگاه امام (ره) همه افراد در هرجا که هستند بایستی در خدمت تربیت انسان قرار گیرند، زیرا هدف خلقت و آفرینش، کمال و تربیت انسان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به این تعبیر از امام (ره) که مطبوعات مدرسه سیار و صدا و سیما دانشگاه عمومی است، گفت: تعابیر امام راحل از رسانه ها نشان از عمق شناخت و تاثیر مطبوعات در جامعه بود.

سوقندی با اشاره به کارکرد فرهنگی تربیتی مطبوعات در کنار کارکرد سیاسی و اجتماعی آنها افزود: اینکه خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات گرمسار کارگروهی را تشکیل داده اید تا موضوعات گوناگون را بررسی کنید بسیار مفید است.

وی با تاکید بر ضرورت برای داشتن وحدت کلمه گفت: یکی از مشکلاتی که در مسائل و اختلافات وجود دارد این است که کمتر باهم گفتگو می کنیم بنابراین باید مشترکات و مقصد را مشخص کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: برای دستیابی به هدف باید وحدت کلمه داشته باشیم و از امکانات و روش ها برای رسیدن به مقصد بهره گیریم و برای ظرفیت ها و راهکارها، اندیشه و اقدام کنیم.

سوقندی مشکلات مطبوعات را متاثر از مسائل مختلف دانست که وضعیت خوبی را از لحاظ کیفی و کمی ندارند و گفت: مشکلات کمی بیشتر و ریشه آن در تغییرات اجتماعی است، تغییرات بوجود آمده در تکنولوژی، در مصرف، توزیع و کانال های ارتباطی است.

وی با بیان این مشکلات افزود: تغییرات جغرافیایی، فرهنگی تاثیرات خود را در بخش های مختلف از جمله کتاب و مطبوعات، نشر و چاپ گذاشته که این تاثیر تغییرات در حوزه مطبوعات بیشتر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه نمی توان با تکنولوژی و فن آوری مقابله و چرخ زمان را متوقف کنیم، گفت: تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده است و وضعیت اقتصادی سبب شده مردم به سمت نیازهای اصلی و معیشت سوق یابند.

سوقندی با طرح این سئوال که چگونه می توانیم در حوزه اقتصاد جدید و خلاق بازاریابی کنیم، گفت: در گذشته قائل به کالای خوب بودیم ولی دربازار رقابت، ضمن تولید بایستی تبلیغ نیز کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه رسانه زیاد اعتقاد به بازار یابی نداریم، تصریح کرد: به عبارت دیگر در حوزه های فرهنگی باید رقابت را از حالت سنتی خارج کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه نتوانستیم اقتصاد رقابتی را درک و اقدام کنیم، گفت: مطبوعات در اقتصاد رقابتی نتوانستند اقدامی برای رقابت داشته باشند و باید بدانیم در صورت عدم به روز شدن حذف خواهیم شد.

سوقندی گفت: باید برای موضوعات آگهی و آگاهی پرونده تشکیل داد و برخورد پرونده ای شود و مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات در حوزه های مختلف به مطبوعات ابلاغ شود.

وی خطاب به خبرنگاران با بیان اینکه باید ساختارهای مشکل دار را شناسایی کنید، گفت: ظرفیت های قانونی که برای حمایت وجود دارد اگر براساس سلیقه باشد، پایدار نخواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اعلام این خبر که آگهی ها از حالت تمرکز استانی در حال خارج شدن به حالت شهرستانی است، گفت: آگهی های دولتی ساماندهی شده است و آگهی های دادگستری هم در حال ساماندهی در وزارتخانه است.

سوقندی گفت: باید ظرفیت های محلی را شناخت و ضمن فرهنگ سازی، گفتمان راه اندازی کنیم و نوعی از عرضه و محصول و شبکه توزیع جدید را انجام دهید.

وی با تاکید براینکه ضمن عرضه باید دنبال تقاضا هم باشیم، گفت: اگر تقاضا نداریم چرا عرضه را کاهش نمی دهیم پس باید حوزه مطبوعات در عرصه رسانه به روز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با یادآوری اینکه مغزها تنبل شده و حوصله فکرکردن را ندارند و باید محصولات دسته بندی شده و مطالب جدید و مورد نیاز را تولید کنند، افزود: آموزش اقتصاد و بازاریابی نیاز امروز مطبوعات است.

سوقندی در خاتمه به روز رسانی در حوزه کار و زندگی را نیاز امروز جامعه دانست و گفت: تشکیل بنگاه یا مجتمع مطبوعاتی نیاز گرمسار است.