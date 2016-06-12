به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا محمدی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره محیط زیست پلدختر در راستای حفظ، احیا، حفاظت و نگهداری بیشتر و بهتر از تالابها اقدام به احداث پاسگاه محیط بانی در تالاب های «تنگ فنی» کرده است.

وی گفت: این پاسگاه محیط بانی در سالجاری با هدف حفاظت از تالاب ها و پرندگان با خرید تجهیزات لازم به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر با بیان اینکه این پاسگاه «تنگ لیلم» و «پاعلم» را نیز پوشش می دهد افزود: با توجه به تعرض شکارچیان به پرندگان ساکن در تالاب ها و سایر حیوانات موجود در منطقه، اداره محیط زیست اقدام به احداث پاسگاه محیط بانی در تنگ فنی کرده است.

محمدی نژاد اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این پاسگاه بتوان در راستای حفظ و نگهداری اکوسیستم های طبیعی تلاش کرد و از پرندگان نادر، مهاجر و همچنین سایر وحوش که در منطقه وجود دارند صیانت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث آتش سوزی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مربوط بوده و محیط زیست نیز در آتش سوزی ها همیار و همکار این نهاد است عنوان کرد: از مرکز استان تجهیزاتی از قبیل بیل، آتش کوب، «فلاکسی بک» برای شهرستان پلدختر خریداری شده که در اختیار کارکنان اداره محیط زیست قرار داده شده است.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر گفت: اداره محیط زیست آمادگی دارد که در کنار سایر دستگاه ها با همکاری فرمانداری در هنگام وقوع حوادث و آتش سوزی اقدام به اطفای آن کند.

محمدی نژاد به آتش زدن «کاه و کلش» بعد از برداشت محصول از مزارع اشاره کرد و افزود: آتش زدن کاه و کلش باقی مانده علاوه بر آلودگی محیط زیست باعث پایین آمدن میزان حاصلخیزی خاک و کاهش عملکرد می شود.

وی گفت: برای جلوگیری از این مسئله باید فرهنگ سازی صورت گیرد و اداره محیط زیست و جهاد کشاورزی با تشکیل کلاس های آموزشی کشاورزان را از مضرات این امر آگاه کنند.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایستگاه سنجش هوا به صورت ۲۴ ساعته هر لحظه میزان آلودگی هوا را به صورت آنلاین رصد می کند افزود: آلودگی هوا و گرد و غبار برای مردم شهرستان مشکلات تنفسی و ... بوجود آورده که نباید آتش زدن مزارع این مشکلات را مضاعف کرد.