جزئیات انفجار بیروت/ تحقیقات در مورد علت انفجار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر از بیروت، انفجاری شامگاه یکشنبه منطقه فردان در غرب بیروت را به لرزه درآورد. اخبار اولیه حاکی از انفجار یک بسته انفجاری ٢ تا ۵ کیلویی مقابل بانک لبنان و مهاجرت است.

در همین راستا «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان اعلام کرد که هیچ زخمی در این انفجار نداشتیم. در پی این انفجار دفتر روزنامه الاخبار به شدت آسیب دیده و دو نفر از نگهبانان این روزنامه بطور سطحی زخمی شدند. ساختمان بانک لبنان و المهجر نیز دچار آسیب شده است اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.



بمب در پانصد متری وزارت کشور لبنان منفجر شده است و وزن بمب حدود دو کیلوگرم برآورد شده و تاکنون یک نفر بصورت سطحی زخمی شده است. دفتر «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان اعلام کرد که وی در سلامتی کامل است و در خانه به سر می برد.

برخی گفته ها حاکی از آن است که هدف این انفجار بانک لبنان و المهجر بوده که یک پیام برای این بانک بوده است. همچنین گفته می شود که نمی توان چنین بمبی را ناشی از یک کار تروریستی دانست و احتمالا مشکلات مالی با بانک عامل این اقدام بوده است.

کارشناسان در حال بررسی و تحقیق در محل انفجار هستند. همچنین برخی علت انفجار را بازداشت یک نفر از صیدا که به عضویت در گروه تروریستی متهم است، می دانند. این انفجار در حالی صورت گرفت که سفارت کانادا در بیروت روز شنبه از شهروندان خود خواسته بود که به رستوران های بیروت و منطقه حمرا تردد نکنند.

با توجه به اینکه این انفجار روز یکشنبه و در ساعات خلوت و به هنگام افطار روی داده است هدف بمب گذار خسارت جانی نبوده بلکه قصد رساندن پیام یا احتمالا ایجاد ناامنی را داشته است.



نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان اعلام کرد که بمب در یک کیف دستی در کنار دیوار بانک گذاشته شده بود. رئیس شعبه بانک لبنان و المهجر نیز اعلام کرد که در انتظار پایان تحقیقات بوده و هیچ گروهی را متهم نمی کند.

«نجیب میقاتی» نخست وزیر سابق لبنان انفجار بیروت را محکوم کرد. «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل لبنان نیز انفجار را محکوم کرده و اعلام کرد تا آخر در برابر تروریسم می ایستیم. وزیر اقتصاد لبنان هم تصریح کرد که هیچ گروهی را تا پایان تحقیقات متهم نخواهیم نکرد.

در حال حاضر شبکه های ضد مقاومت وابسته به سعودی و آمریکا در حال اتهام زنی به حزب الله است چرا که به تازگی پس از تصویب تحریم های آمریکا ضد حزب الله نام شیعیان در لیست سیاه بانک های لبنانی قرار گرفته و پیشتاز این بانکها در اجرای سیاستهای ضد مقاومت، همین بانک لبنان و مهاجرت است که حتی از خود لیست امریکا هم سبقت گرفته و تقریبا نام و موجودی صاحبان حساب شیعه را در لیست سیاه خود قرار داده است.