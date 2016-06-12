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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۰:۳۷

تحقیقات نشان می دهد؛

تاثیر آب پراملاح بر افزایش ریسک ابتلای نوزاد به اگزما

تاثیر آب پراملاح بر افزایش ریسک ابتلای نوزاد به اگزما

به گفته محققان، آب پراملاح و به اصطلاح «سنگین» ریسک بروز مشکل پوستی اگزما را در کودکان افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگزما مشکل مزمن پوستی است که با احساس خارش و التهاب همراه است. در مطالعه محققان بریتانیایی که شامل ۱۳۰۰ نوزاد ۳ ماهه بود، محققان میزان مواد معدنی موجود در آب و میزان کلرین منبع آب محل زندگی نوزادان را بررسی کردند.

طبق این مطالعه مشخص شد نوزادان ساکن در مناطق دارای آب سنگین و پراملاح ۸۷ درصد بیشتر در معرض ابتلا به اگزما قرار داشتند.

کارستن فلور، سرپرست تیم تحقیق از موسسه درماتولوژی کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: «مطالعه ما اسناد و شواهد زیادی را در مورد ارتباط بین قرارگیری در معرض آب سنگین و پراملاح و ریسک ابتلا به اگزما در دوران بچگی نشان می دهد.»

به گفته محققان در مطالعه قبلی ارتباط بین سنگینی آب و ریسک ابتلا به اگزما در بچه های دبستانی مشخص شده بود. این اولین مطالعه ای است که این ارتباط را در رابطه با نوزادان بررسی می کند.

کد مطلب 3684298

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