تاثیر آب پراملاح بر افزایش ریسک ابتلای نوزاد به اگزما

به گزارش خبرنگار مهر، اگزما مشکل مزمن پوستی است که با احساس خارش و التهاب همراه است. در مطالعه محققان بریتانیایی که شامل ۱۳۰۰ نوزاد ۳ ماهه بود، محققان میزان مواد معدنی موجود در آب و میزان کلرین منبع آب محل زندگی نوزادان را بررسی کردند.

طبق این مطالعه مشخص شد نوزادان ساکن در مناطق دارای آب سنگین و پراملاح ۸۷ درصد بیشتر در معرض ابتلا به اگزما قرار داشتند.

کارستن فلور، سرپرست تیم تحقیق از موسسه درماتولوژی کالج کینگ لندن، در این باره می گوید: «مطالعه ما اسناد و شواهد زیادی را در مورد ارتباط بین قرارگیری در معرض آب سنگین و پراملاح و ریسک ابتلا به اگزما در دوران بچگی نشان می دهد.»

به گفته محققان در مطالعه قبلی ارتباط بین سنگینی آب و ریسک ابتلا به اگزما در بچه های دبستانی مشخص شده بود. این اولین مطالعه ای است که این ارتباط را در رابطه با نوزادان بررسی می کند.