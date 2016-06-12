به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد عوامل ایجاد حریق عامل انسانی است، اظهار داشت: در راستای پیشگیری از وقوع حریق امسال ۱۵۰۰ ساعت آتش بر احداث کرده ایم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امسال یک دستگاه بالگرد برای اطفاء حریق مستقر شده است، تصریح کرد: جلسات مختلفی در سطح استان و شهرستان ها برای پیشگیری از بروز آتش سوزی برگزار کرده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۱۰ نقطه بحرانی آتش سوزی را در سطح جنگلها و مراتع استان شناسایی کردیم، گفت: خوشبختانه تا کنون نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۹۵ درصدی آتش سوزی در سطح منابع طبیعی بوده ایم.

نجفی با بیان اینکه در کل نقاط بحرانی آتش سوزی استان گشت های موتوری و خودرویی فعال شده است، تصریح کرد: لوازم اطفاء حریق در سطح همه شهرستان های لرستان توزیع شده تا در صورت بروز آتش سوزی به موقع اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی کامل برای پیشگیری و اطفاء حریق در سطح مراتع و جنگلهای استان وجود دارد، افزود: مردم می توانند از طریق شماره تماس ۱۵۰۴ گزارش های خود را در رابطه با بروز آتش سوزی اعلام کنند.