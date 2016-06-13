بازیکن فصل گذشته پرسپولیس با صبا قرارداد بست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم دومین سهمیه از ۶ سهمیه لیگ برتری خود را به جذب بازیکنی از تیم فوتبال پرسپولیس اختصاص داد.



مهرداد کفشگری که فصل گذشته در تیم فوتبال پرسپولیس عضویت داشت پس از قرار گرفتن در لیست مازاد برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات پرسپولیس، این تیم را ترک کرد و به صبا ملحق شد.



کفشگری در حالی به صبا ملحق می‌شود که بار دیگر به تیمی می‌رود که علی دایی هدایت آن تیم را بر عهده دارد و رابطه مثبت دایی و کفشگری و اعتقاد دایی به این بازیکن سبب شده صبا درهای نقل و انتقالات خود را به روی این بازیکن بگشاید.



بازیکن سابق پرسپولیس و فعلی صبا در دوره حضور دایی در راه آهن شاگرد علی دایی بود و سپس همراه با این مربی به پرسپولیس رفت فصل گذشته در بیشتر بازی‌های پرسپولیس روی نیمکت سرخپوشان تهران قرار داشت.

کفشگری همچنین این شائبه که شرطی را برای صبا قرار داده که در لیگ شانزدهم برابر پرسپولیس در ۲ بازی رفت و برگشت به میدان برود را تکذیب کرده است.



صبای قم پیش از این محسن فروزان را از راه آهن به عنوان دروازه بان جدید خود استخدام کرده بود و صادق محرمی به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال از ملوان به صبا ملحق شده بود ضمن این که ۴ بازیکن صبا از این تیم جدا شده‌اند و خروج حامد لک دروازه بان فصل گذشته صبا نیز قطعی به نظر می‌رسد.