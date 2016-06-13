  1. استانها
  2. قم
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

۴ بازیکن تیم فوتبال صبای قم قرارداد خود را فسخ کردند

۴ بازیکن تیم فوتبال صبای قم قرارداد خود را فسخ کردند

قم - چهار بازیکن تیم فوتبال صبای قم پس از قرار گرفتن در فهرست مازاد باشگاه صبا قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کردند و از این تیم جدا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم این روزها فعالیت پررنگی در نقل و انتقالات پیش فصل دارد و تاکنون مهرداد کفشگری از پرسپولیس و محسن فروزان از راه آهن را جذب کرده است.

جذب صادق محرمی بازیکن جوان ملوان دیگر فعالیت صبا در پنجره نقل و انتقالات بوده اما ۴ بازیکن تیم صبا که در فهرست بازیکنان مازاد صبا قرار داشتند نیز این تیم را ترک کردند.

سامان آقازمانی، امید قربانی، جهانبخش طاهر و سعید محمدقمی ۴ بازیکنی هستند که فصل گذشته مدت زمان کمی برای صبا در میدان حاضر بودند و در فهرست علی دایی برای فصل جدید جایی نداشتند و باید به دنبال تیم جدیدی باشند.

آقازمانی فصل گذشته به عنوان بازیکنی از لیگ ارمنستان به صبا آمد و امید قربانی نیز به عنوان بازیکنی بازمانده از صبای ۹۳ و سهمیه امید در صبا حضور داشت اما هیچ یک از این ۲ بازیکن به کار صبا نیامدند که البته فرصت بازی برای آقازمانی بیش از سایر بازیکنان جدا شده پیش آمد.

جهانبخش طاهر و سعید محمد قمی نیز فرصت کمی برای بازی پیدا کردند و خروج آن‌ها از لیست صبا قابل پبش بینی بود و این در حالی است که پیش بینی می‌شود چند بازیکن دیگر صبا نیز به زودی قرارداد خود را با صبا فسخ کنند.

کد مطلب 3684308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها