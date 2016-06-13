۴ بازیکن تیم فوتبال صبای قم قرارداد خود را فسخ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم این روزها فعالیت پررنگی در نقل و انتقالات پیش فصل دارد و تاکنون مهرداد کفشگری از پرسپولیس و محسن فروزان از راه آهن را جذب کرده است.



جذب صادق محرمی بازیکن جوان ملوان دیگر فعالیت صبا در پنجره نقل و انتقالات بوده اما ۴ بازیکن تیم صبا که در فهرست بازیکنان مازاد صبا قرار داشتند نیز این تیم را ترک کردند.



سامان آقازمانی، امید قربانی، جهانبخش طاهر و سعید محمدقمی ۴ بازیکنی هستند که فصل گذشته مدت زمان کمی برای صبا در میدان حاضر بودند و در فهرست علی دایی برای فصل جدید جایی نداشتند و باید به دنبال تیم جدیدی باشند.



آقازمانی فصل گذشته به عنوان بازیکنی از لیگ ارمنستان به صبا آمد و امید قربانی نیز به عنوان بازیکنی بازمانده از صبای ۹۳ و سهمیه امید در صبا حضور داشت اما هیچ یک از این ۲ بازیکن به کار صبا نیامدند که البته فرصت بازی برای آقازمانی بیش از سایر بازیکنان جدا شده پیش آمد.



جهانبخش طاهر و سعید محمد قمی نیز فرصت کمی برای بازی پیدا کردند و خروج آن‌ها از لیست صبا قابل پبش بینی بود و این در حالی است که پیش بینی می‌شود چند بازیکن دیگر صبا نیز به زودی قرارداد خود را با صبا فسخ کنند.