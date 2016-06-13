« امیر مهدی زاده» به تیم کاراته دانشگاه آزاد ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی زاده که در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی مدال طلای کاراته را بر گردن آویخت پس از یک فصل دوری از حضور در سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور به تیم دانشگاه آزاد ملحق شد.
مهدی زاده سال گذشته در عضویت تیمی نبود و با حمایت مالی باشگاه یاسین پیشروی قم به تمرین و حضور در تورنمنت های بین المللی میپرداخت اما در سوپرلیگ ۹۵ برای نخستین بار در ترکیب دانشگاه آزاد روی تاتامی خواهد رفت.
این کاراته کای قمی که در سال ۲۰۱۲ در مسابقات جهانی کاراته به مدال طلا رسید ۲ فصل پیش کاراته کای تیم آذر خودروی نوین قم بود و همراه با این تیم قهرمان سوپر لیگ شد و پیش از آن نیز یک فصل در ترکیب آذرخودرو حضور داشت و با این تیم نایب قهرمان این مسابقات شده بود.
باشگاه دانشگاه آزاد باثباتترین تیم در سوپرلیگ کاراته باشگاههای کشور به شمار میرود که سال گذشته نیز قهرمان این مسابقات شده است واغلب چهرههای سرشناس کاراته کشور را در اختیار دارد.
مهدی زاده نیز که امسال قرار است در مسابقات جهانی ۲۰۱۶ به میدان برود سابقه کسب طلا و برنز جهان در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ و مدال طلای آسیا در سال ۲۰۱۵ و طلای بازیهای آسیایی اینچئون در سال ۲۰۱۴ را در کارنامه دارد.
قم - امیر مهدی زاده، ستاره قمی تیم ملی کاراته و دارنده مدال طلای آسیا و جهان برای حضور در فصل جدید سوپرلیگ کاراته با تیم دانشگاه آزاد به توافق رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی زاده که در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی مدال طلای کاراته را بر گردن آویخت پس از یک فصل دوری از حضور در سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور به تیم دانشگاه آزاد ملحق شد.
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