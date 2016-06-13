به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه یکشنبه در پنجمین جلسه تفسیر قرآن کریم با اشاره به اینکه آیه سوم سوره رعد در مورد نشانه های خدا بر روی زمین است، اظهار داشت: در میان آیات الهی قرآن خورشید، ماه، زمین و ... به عنوان نشانه های خداوند بیان شده اند که این نشانه ها برای تفکر انسان و پی بردن به عظمت و قدرت خداست.

نشانه های عظمت خداوند

وی با اشاره به اینکه ۷۵۰ آیه قرآن به موضوع خداشناسی از راه علوم طبیعی اشاره دارند، عنوان کرد: بخشی از این آیات در سوره رعد هستند به‌طوریکه در آیه دوم این سوره خداوند نشانه های عظمت خود را در آسمان بیان کرده و در آیه سوم آن نیز نشانه های قدرت خود را در روی زمین بیان می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به چهار نشانه قدرت خداوند در آیه سوم سوره رعد اشاره کرد و گفت: این نشانه ها عبارتند از توسعه و گسترش زمین، آفرینش کوه ها و نهرها در پهنه زمین، مسئله زوجیت گیاهان و موجودات و پی در پی آمدن شبانه روز که همگی در سوره رعد ذکر شده اند.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: عبارت «و هو الذی مد الارض» در آیه سوم سوره رعد به این معناست که خدای شما کسی است که زمین را گستراند و «مد» در اینجا به معنای کشیدگی، امتداد و گستراندن است.

وی به دو نظریه در مورد موضوع گستراندن زمین در میان مفسرین اشاره کرد و افزود: برخی از مفسران معتقدند مقصود از «مد الارض» این بوده که زمین از زیر آب بیرون کشیده شده سپس گسترش پیدا کرد و قابل سکونت شد و در روایات ما نیز روزی بنام «دحو الارض» وجود دارد که منظور از آن روزی است که زمین از زیر آب بیرون آمده و گسترش پیدا کرد.

مسئله زوجیت گیاهان از ابعاد اعجاز علمی قرآن

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: برخی دیگر از مفسران مقصود از «مد الارض» را این دانسته اند که خداوند زمین را از چین خوردگی ها و کوه های سر به فلک کشیده بیرون آورده و آن را مسطح و قابل سکونت برای انسان و موجودات قرار داد.

آیت الله میرعمادی فلسفه آفرینش کوه ها را کم کردن فشارهای درون زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه ها دانست و گفت: عبارت «وجعل فیها رواسی و الانهارا» در آیه سوم سوره رعد بدین معنا بوده که خداوند در روی زمین کوه ها و نهرها قرار داد که این کوه ها و نهرها از نشانه های عظمت خداوند بوده بطوریکه کوه ها منبع ذخیره آب برای موجودات و نهرها وسیله ای برای توزیع آب هستند.

وی یکی از فواید نهرها را تصفیه آب دانست و افزود: آبی که در کوه ها ذخیره شده از طریق نهرها جریان پیدا کرده و چون آب از درون شن های داخل نهر عبور می کند تصفیه شده و بصورت زلال و پاک در اختیار انسان قرار می گیرند.

این مفسر قرآن مسئله زوجیت گیاهان را از ابعاد اعجاز علمی قرآن دانست و تصریح کرد: زوجیت انسان از طریق تولید مثل در زن و مرد بوده که قرآن آن را در آیات متعدد بیان کرده ولی در آیه سوم سوره رعد «و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین» مسئله زوجیت گیاهان و میوه ها مطرح شده که برخی ها مقصود از زوجیت در میوه ها را در این آیه مسئله نر و ماده بوده و برخی دیگر معتقدند مقصود از زوجیت یعنی انواع و اقسام میوه هاست.

نظام آفرینش منبع تفکر است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه مسئله زوجیت گیاهان تا اواسط قرن ۱۸ برای مردم مشخص نبود، عنوان کرد: در قرن ۱۸ دانشمندی بنام «لینه» پس از مطالعه فراوان رسما اعلام کرده تمام گیاهان از طریق زوجیت تکثیر می شوند و گل ها و میوه ها نیز نر و ماده داشته که به واسطه لقاح تکثیر می شوند در حالیکه قرآن هزار و ۴۰۰ سال قبل مسئله زوجیت را مطرح کرد.

وی یکی از نشانه های خداوند را پی در پی آمدن شب و روز و پرده افکندن شب بر روز دانست و افزود: قرآن در عبارت «یغشی اللیل النهار» مسئله پی در پی آمدن روز و شب را بیان می کند بطوریکه به واسطه گردش زمین مسئله شب و روز پیدا می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در عبارت «ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون» آیه سوم سوره رعد نتیجه این آیه گرفته می شود، عنوان کرد: مطابق ترجمه این عبارت مواردی که در آیه سوم سوره رعد آمده برای تفکر انسان بوده تا به قدرت خدا پی ببرند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نظام آفرینش منبع تفکر است، افزود: یکی از منابع تفکر از نظر قرآن آفرینش و کرات هستی است.